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Levent Göktaş kimdir? Necip Hablemitoğlu cinayeti zanlısı Levent Göktaş nereli ve kaç yaşında?

02.09.2022 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Necip Hablemitoğlu cinayeti zanlısı Levent Göktaş, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamanın ardından merak konusu oldu. İnterpol Daire Başkanlığı’nın talebi üzerine kırmızı bülten çıkarılan Göktaş yakalandı. Peki, Levent Göktaş kimdir? Necip Hablemitoğlu cinayeti zanlısı Levent Göktaş nereli ve kaç yaşında? İşte detaylar...

Levent Göktaş kimdir? Necip Hablemitoğlu cinayeti zanlısı Levent Göktaş nereli ve kaç yaşında?

Mustafa Levent Göktaş 2 Eylül Cuma gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Ankara Ünicversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Necip Hablemitoğlu suikastının zanlılarından olan firari emekli albay Göktaş, Bulgaristan'ın Svilengrad şehrinde yakalandı. Peki, Levent Göktaş kimdir? Necip Hablemitoğlu cinayeti zanlısı Levent Göktaş nereli ve kaç yaşında?

LEVENT GÖKTAŞ KİMDİR?

Mustafa Levent Göktaş 8 Haziran 1959 yılında Tokat’ın Erbaa ilçesinde doğdu.

Mustafa Levent Göktaş asker ve avukattı.

7 Ocak 2009'da Ergenekon soruşturmasının 10. dalga operasyonunda gözaltına alındı ve birkaç gün sonra "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklandı. Suçlamaları reddetti.

5 Ağustos 2013'te İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından karara bağlanan Ergenekon davasında 20 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Özel Yetkili Mahkemelerin kaldırılmasının, tutuklulukta azami sürenin 5 yıla inmesinin ve Ergenekon mahkemesinin gerekçeli kararını yazmamasına dair Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararının ardından 10 Mart 2014 tarihinde tahliye edildi.

Hakkındaki kararın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 16. Ceza Dairesi 21 Nisan 2016'da, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen kararı bozdu.

9 Haziran 2022'de Hablemitoğlu cinayeti soruşturmasında aralarında Levent Göktaş'ın da bulunduğu 9 emekli asker hakkında gözaltı kararı verildi. Fakat Göktaş adresinde bulunamadı.

LEVENT GÖKTAŞ YAKALANDI MI?

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada İnterpol Daire Başkanlığı’nın talebi üzerine hakkında kırmızı bülten çıkarılan, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş'ın Bulgaristan’ın Svilengrad şehrinde yakalandığı belirtildi.

LEVENT GÖKTAŞ NEREDE YAKALANDI?

Mustafa Levent Göktaş, Bulgaristan’ın Svilengrad şehrinde yakalandı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"Adalet Bakanlığı ve EGM İnterpol Daire Başkanlığı, Göktaş’ın Türkiye’ye iade edilmesine yönelik işlemlere başladı."

NE OLMUŞTU?

FETÖ/PDY’ye ilişkin çalışmalarıyla tanınan ve örgütün hedefi haline gelen Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu, 18 Aralık 2002 yılında Suikast sonucu hayatını kaybetmişti. Ukrayna’ya kaçan eski binbaşı Nuri Gökhan Bozkır, MİT operasyonuyla yakalanarak Türkiye’ye getirilmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturmasında 6 şüpheli daha gözaltına alınmıştı. Bozkır ve 2 şüpheli tutuklanırken diğerleri serbest kalmıştı. Genişletilen soruşturmada savcılık Haziran ayında yeni bir operasyon başlatmıştı. Levent Göktaş ve Fikret Emek’in de bulunduğu 9 şüpheli için gözaltı kararı verilmiş, 8 kişi gözaltına alınmış ancak Göktaş’a ulaşılamamıştı.

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