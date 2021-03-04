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  4. Levent Gültekin'in Alparslan Türkeş ile ilgili sözleri ortalığı karıştırdı

Levent Gültekin'in Alparslan Türkeş ile ilgili sözleri ortalığı karıştırdı

04.03.2021 15:09 | Son Güncelleme:
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Levent Gültekin'in Alparslan Türkeş ile ilgili sözleri ortalığı karıştırdı

Levent Gültekin'in MHP'nin kurucusu ve ilk genel başkanı Alparslan Türkeş hakkındaki sözleri tepkilere yol açtı.

Sosyal medya Levent Gültekin'in katıldığı canlı yayında MHP'nin kurucusu ve ilk genel başkanı Alparslan Türkeş'i hedef alan açıklamalarını konuşuyor.

GÜLTEKİN'İN İFADELERİNE TEPKİ YAĞDI

Gültekin'in Alparslan Türkeş için kullandığı "Milliyetçilik hastalığını, ırkçılık hastalığını bu ülkenin milyonlarca evladının zihnine bolca dökmüş, sırf o milliyetçilik biz bu ülkeyi herkesten daha fazla seviyoruz tuhaflığıyla milyonlarca gencin hayatını karartmıştır, şu anda biliyorum ki onlar da benim gibi büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor" ifadelerine sosyal medyadan ve ülkücü camiadan tepki yağdı.

ALPARSLAN TÜRKEŞ VAKFI'NDAN SERT TEPKİ

Gültekin, Twitter'da TT listesinin zirvesine yerleşti. Alparslan Türkeş Vakfı da "Kerameti kendinden menkul adamların zırvaları Türkeş'i küçültmez. Türkeş'in fikirlerini ve aziz hatırasını yaşatmayı görev edinen vakfımız, hadsiz açıklamaları yapan zatla ilgili hukuki işlemleri de başlatacak, takipçisi olacaktır" açıklamasıyla Gültekin'e tepki gösterdi.

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Alparslan Türkeş MHP

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