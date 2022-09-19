Leyla ile Mecnun dizisinden Arapça tabela göndermesi! Erdal Bakkal'ın adı değişti...

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce; Leyla ile Mecnun ekibini tebrik ederek 'Maalesef izahı olmayan durumların mizahı oluyor' notunu düştü. Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ da aynı şekilde Leyla ile Mecnun dizisinde geçen bu sahneyi takdir etti.

Son dönemde İstanbul'un Esenyurt, Başakşehir, Beylikdüzü, Esenler, Bağcılar gibi ilçelerinde mülteci mahallerinin oluştuğu bu mahallelerde Türkçe tabelalar yerine Arapça tabelaların olduğu biliniyordu. Exxen'de yayınlanan Leyla ile Mecnun dizisinden de Arapça göndermesi geldi.





