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  4. Leyla ile Mecnun dizisinden Arapça tabela göndermesi! Erdal Bakkal'ın adı değişti...

Leyla ile Mecnun dizisinden Arapça tabela göndermesi! Erdal Bakkal'ın adı değişti...

19.09.2022 07:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Ali Atay, Cengiz Bozkurt ve Serkan Keskin gibi isimlerin paylaştığı Leyla ile Mecnun dizisinden göçmen sorununa gönderme geldi. Son dönemde bazı mahallelerde iş yerlerinde Arapça tabelaların olması tartışma konusu olmuştu. Erdal Bakkal'ın üstünde de Arapça yazıya yer verildi.

Leyla ile Mecnun dizisinden Arapça tabela göndermesi! Erdal Bakkal'ın adı değişti...

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce; Leyla ile Mecnun ekibini tebrik ederek 'Maalesef izahı olmayan durumların mizahı oluyor' notunu düştü. Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ da aynı şekilde Leyla ile Mecnun dizisinde geçen bu sahneyi takdir etti.

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Son dönemde İstanbul'un Esenyurt, Başakşehir, Beylikdüzü, Esenler, Bağcılar gibi ilçelerinde mülteci mahallerinin oluştuğu bu mahallelerde Türkçe tabelalar yerine Arapça tabelaların olduğu biliniyordu. Exxen'de yayınlanan Leyla ile Mecnun dizisinden de Arapça göndermesi geldi.

muar

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Anahtar Kelimeler:
Ali Atay leyla ile mecnun
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