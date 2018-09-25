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LG G5 için Android Oreo güncellemesi ilk Amerika’ya geldi!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 25.09.2018 15:13 | Son Güncelleme

LG, sürpriz bir şekilde LG G5 modeline Android 8.0 Oreo güncellemesinin dağıtımına başladı. LG G5 için Android Oreo güncellemesinin geldiği ilk ülke haberimizde yer alıyor.

LG G5 için Android Oreo güncellemesi ilk Amerika’ya geldi!

Güney Koreli teknoloji üreticisi LG, güncelleme konusunda maalesef ki uzun bir süredir müşterilerini memnun edemiyordu. Geçtiğimiz yıl güncellemeler için yeni bir bölüm kuran LG, bugün bu bölümün ilk meyvesini toplamaya başladı.

2016’nın Nisan ayında satışa sunulan LG G5 son olarak Android 7.1 Nougat güncellemesini almıştı. Bir daha güncelleme almaz denilen LG G5, bugün Android 8.0 Oreo ile tanıştı. İlk etapta Amerika’da T-Mobile müşterilerine sunulan Android Oreo güncellemesinin içeriğinde performans ve kararlılık iyileştirmeleri yapıldı ibaresi yer alıyor.

Android 8.0 Oreo ile gelen tüm API‘ları LG G5’e ekleyen bu güncellemenin, ilerleyen aylarda Avrupa ülkelerinde de indirime sunulacağı düşünülüyor. Gücünü Snapdragon 820 yonga seti ve 4 GB RAM‘den alan LG G5’in, Oreo ile tanışmasının çok geç olduğu aşikar. Ancak LG’nin 3. yılına girecek olan telefonuna olan desteğini de kesmemesi sevindirici.

Son olarak LG G5’in Android 8.0 Oreo güncellemesi ile güncelleme defterini kapattığını, Android 9.0 Pie sürümünün LG G6 ve sonrası modellerine geleceğini belirtelim.

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Anahtar Kelimeler:
LG G5 anroid oreo güncelleme teknoloji

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