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LG mağazaları iPhone satacak

19.06.2021 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LG mobil işinden ayrılıyor ancak yine de şirketin Kore’deki Best Shop konumları yakında başka cihazlar satmaya başlayabilir. Ancak satılacak olan telefonlar, LG’nin cihazları değil, Apple tarafından yapılmış telefonlar olabilir.

LG mağazaları iPhone satacak

Böyle bir hareket tam zamanında geliyor. Şirket Mobil işinden çekilmeye karar verdiğine göre şirketin mağazaları yakında kendilerini boş bir zeminle karşı karşıya bulacak. Önceden LG telefonlara ayrılan kısım için şimdi Apple ürünleri ortaya çıkacak. Business Korea‘ya göre Apple ve LG, hala bazı önemli konular hakkında müzakere sürecinde. Öncelikle üzerinde konuşulan konu, şirket mağazalarındaki bu Apple köşeleri Apple çalışanları tarafından mı işletilecek yoksa ana mağazadaki şirket çalışanları mı yardımcı olacak sorusu.

Ayrıca o Apple köşeleri ne tür ürünler satacak? iPhone’lar, aynı zamanda iPad’ler ve Apple Saatleri de söz konusu. Peki ya dizüstü bilgisayarlar ve masaüstü bilgisayarlar? Bu son kısım görünüşe göre iki şirket arasında bir tartışmaya neden oluyor. Şirket kendi dizüstü bilgisayarlarını mağazalarında satıyor ve MacBook’lar bununla rekabet edecek.

Bu nedenle, Apple bilgisayarlarını dışarıda tutmak istiyor, bu da LG Best Shop’taki Apple köşelerinin bu bilgisayarlar için bakım hizmeti vermeyeceği anlamına geliyor. Doğal olarak Apple buna karşı. Bir LG–Electronics yetkilisi, henüz nihai bir karara varılmadığını söyledi. Ancak şirket muhtemelen anlaşmayı kendi telefonlarının son satışlarının sona ereceği Temmuz ayı sonuna kadar kapatmak istiyor. Güney Kore’de 400’den fazla LG-Best Shop yeri var, bu nedenle bu, ülkedeki Apple perakende alanının büyük bir genişlemesi olabilir.

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