LG'nin yeni nesil akıllı telefonu Q9'a dair ilk bilgiler gelmeye başladı. Gerçekleştirdiği sızıntı haberler ile adını duyuran MadSimar tarafından Twitter'da paylaşılan özelliklere bakılırsa LG'nin yeni akıllı telefonu oldukça kullanışlı ve basit bir cihaz olarak karşımıza çıkacak.

LG Q9 ile ilgili bilgiler gelmeye başladı

Snapdragon 660 işlemci ile kullanıcıların beğenisine sunulacak olan Q9, MadSimar'ın açıklamalarına göre Android 8.1 Oreo güncellemesi ile kullanıma sunulacak. Yani direkt olarak kutudan Oreo yüklü halde gelmeyecek.

LG Q9 sızdırıldı!

LG Q9 Specs SDM 660 4GB+32GB+64GB Android 8.1 3550Mah#LGQ9 #LG — MadSimar (@Hackersimar) 3 Eylül 2018

4 GB RAM, 32 ve 64 GB bellek ve 3550 mAh’lik bir batarya ile tüketicilerin beğenisine sunulacak olan telefonun çıkış tarihi ile ilgili henüz bir paylaşımı yapılmış değil.

Öncelikle belirtmek isterim; LG'den resmi bir açıklama gelmediği sürece bu özelliklerin sadece bir iddiadan ibaret olduğunu bilmemiz gerekir. Ancak akıllı telefonlar ile ilgili gelen sızıntıların genelde gerçekle eşleştiğini düşünürsek, LG Q9'un nasıl bir cihaz olacağını artık az çok biliyoruz diyebiliriz.