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LG Q9 modeline ait bir fotoğraf basına sızdı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 08.09.2018 10:06 | Son Güncelleme

LG’nin beklenen yeni akıllı telefonu Q9 modeline ilişkin ilk fotoğraf basına yansıdı. Orta segmentte yer alacak olan telefonun tasarımı bu yıl çıkan diğer rakiplerine oldukça benziyor. 2018’in trendi haline gelen 18:9 ekran ölçeği Q9 modelinin en belirgin özellikleri arasında yer alıyor.

LG Q9 modeline ait bir fotoğraf basına sızdı

Cihaz ekranının oval köşelere sahip olması ve son derece ince çerçeve hatlarıyla dikkat çekmesi öne çıkıyor. Bugün sızan fotoğrafta cihazın arka yüzeyi görünmüyor ancak daha önce basına sızan bilgiler cihazda çift kamera olacağını işaret ediyordu.

Kısa bir süre sonra piyasaya çıkması beklenen cihazda Snapdragon 660 yongası, 4 GB RAM, 32 GB depolama alanı, FHD+ ekran paneli ve 3550 mAh kapasiteli bir batarya olması bekleniyor. Yazılım tarafında ise en güncel sürüm olan Android 8.1 Oreo döne çıkacak.

Cihazın satışa çıkacağı ilk market Hindistan olacak. Ancak sonrasında diğer bölgeler için de gündeme gelebilir.

LG Q9 modelinin olumsuz tarafı çok kalın olması gibi görünüyor. Ancak uygun fiyatlı ve rekabetçi bir orta seviye telefon için bu çok büyük bir problem yaratmayabilir. Burada telefonun kaderini belirleyecek olan en önemli etken fiyatı olacaktır.

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LG Q9 lg

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