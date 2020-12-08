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LG, Rollable için geri sayıma geçti

08.12.2020 09:20 | Son Güncelleme:
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LG, Rollable için geri sayıma geçti

LG uzun zamandır beklenen katlanabilir ekranlı telefonunu 2021’de satışa sunuyor. İşte LG Rollable ile ilgili tüm detaylar.

Akıllı telefon pazarındaki köklü isimlerden biri olan LG son 2 yıldır adeta yokları oynuyor. Pek çok pazardan sessiz sedasız çekilen Güney Koreli şirket Türkiye pazarındaki etkinliğini de azaltmıştı.

LG’nin yenilikçi olarak satışa sunduğu modelleri de pek ilgi görmedi. Nedense T şeklini alabilen bir cihaz kullanıcıları çok heyecanlandırmadı.

Fakat LG tüm bu olumsuz tabloya rağmen hala vazgeçmiş değil .Sızdırılan bilgilere göre Güney Koreli şirket en iyi yaptığı işi yapmaya hazırlanıyor. Kusursuz bir ekran.

Bilindiği üzere LG, Samsung ile birlikte OLED ekran pazarının çok büyük bir bölümüne hitap ediyor. Dolayısıyla LG’nin katlanabilir ekranlı telefon hamlesi bizleri çok şaşırtmadı.

Güney Kore kaynaklı bir rapora göre LG’nin yeni amiral gemisi modeli katlanabilir bir ekranla gelecek. Telefonda SD888 yonga seti ve 16GB RAM bulunacağı da iddialar arasında.

Huawei’nin Mate X serisindeki gibi dışa katlanır bir yapıya sahip olması beklenen Rollable’ın küresel pazarda boy gösterip göstermeyeceği ise şimdilik netlik kazanmış değil.

Görünen o ki LG katlanabilir ekranlı telefon pazarına giriş yapmak için geç kalmayı istemiyor. Nitekim bu pazar için 2021 son derece ideal bir tarih diyebiliriz. Bakalım Apple beklenen katlanabilir ekran hamlesini ne zaman yapacak.

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