LG Rollable ne zaman satışa çıkacak?

LG, LG Rollable olarak adlandırdığı genişleyebilen ekranlı akıllı telefonunu dün CES 2021 kapsamında gösterdi. Cihaz, herhangi bir katlama mekanizmasına sahip değildi. Bu anlamda piyasadaki Samsung Galaxy Fold 2, Galaxy Z Flip, Huawei Mate Xs ve Motorola Razr gibi katlanabilir akıllı telefon modellerine pek benzemeyen LG Rollable, daha çok Oppo'nun genişleyebilen ekranlı akıllı telefonu Oppo X 2021'i andırıyordu. LG dün düzenlediği etkinlikte LG Rollable'ın özelliklerine ve çıkış tarihine değinmedi. Ancak telefonun çıkış tarihine yönelik ilk bilgiler ortaya çıkmaya başladı.

İŞTE LG ROLLABLE'IN ÇIKIŞ TARİHİ

Nikkei Aisia'nın bir LG sözcüsüne dayandırdığı haberine göre, LG Rollable'ın çıkış tarihi doğrulandı. Buna göre genişleyebilen ekranlı akıllı telefon bu yıl satışa çıkacak. Fakat telefonun belirli bir çıkış tarihi veya herhangi bir fiyatlandırma detayı mevcut değil.

LG ROLLABLE İÇİN FİYAT İDDİASI

LG Rollable fiyatı için de ilginç bir iddia var. İddialara göre model 2.359 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olacak. Ancak tüm bunların LG tarafından iletilen resmi bilgiler olmadığını belirtelim.

