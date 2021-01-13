HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. LG Rollable ne zaman satışa çıkacak?

LG Rollable ne zaman satışa çıkacak?

13.01.2021 16:14 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
LG Rollable ne zaman satışa çıkacak?

LG genişleyebilen akıllı telefonu LG Rollable'ı dün CES 2021 etkinliğinde resmileştirdi. Şimdi ise önemli bir kaynak, LG Rollable'ın çıkış tarihi ile alakalı önemli bir iddia paylaştı.

LG, LG Rollable olarak adlandırdığı genişleyebilen ekranlı akıllı telefonunu dün CES 2021 kapsamında gösterdi. Cihaz, herhangi bir katlama mekanizmasına sahip değildi. Bu anlamda piyasadaki Samsung Galaxy Fold 2, Galaxy Z Flip, Huawei Mate Xs ve Motorola Razr gibi katlanabilir akıllı telefon modellerine pek benzemeyen LG Rollable, daha çok Oppo'nun genişleyebilen ekranlı akıllı telefonu Oppo X 2021'i andırıyordu. LG dün düzenlediği etkinlikte LG Rollable'ın özelliklerine ve çıkış tarihine değinmedi. Ancak telefonun çıkış tarihine yönelik ilk bilgiler ortaya çıkmaya başladı.

İŞTE LG ROLLABLE'IN ÇIKIŞ TARİHİ

Nikkei Aisia'nın bir LG sözcüsüne dayandırdığı haberine göre, LG Rollable'ın çıkış tarihi doğrulandı. Buna göre genişleyebilen ekranlı akıllı telefon bu yıl satışa çıkacak. Fakat telefonun belirli bir çıkış tarihi veya herhangi bir fiyatlandırma detayı mevcut değil.

LG Rollable

LG Rollable CES fuarında ortaya çıktıLG Rollable CES fuarında ortaya çıktı

LG ROLLABLE İÇİN FİYAT İDDİASI

LG Rollable fiyatı için de ilginç bir iddia var. İddialara göre model 2.359 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olacak. Ancak tüm bunların LG tarafından iletilen resmi bilgiler olmadığını belirtelim.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kimler koronavirüs aşısı olacak? Sıralama netleştiKimler koronavirüs aşısı olacak? Sıralama netleşti
Aldığı sonuç şaşkınlığa uğrattı!Aldığı sonuç şaşkınlığa uğrattı!
Google play hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!Google play hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs aşıları için beklenen gün geldi

Koronavirüs aşıları için beklenen gün geldi

Naz Mila'nın paylaşımları bitmiyor! Bu defa hamamda yarı çıplak...

Naz Mila'nın paylaşımları bitmiyor! Bu defa hamamda yarı çıplak...

Günlerce kabusu yaşadılar! Tecavüz, fuhuş...

Günlerce kabusu yaşadılar! Tecavüz, fuhuş...

Ankara'da kar yağışı başladı!

Ankara'da kar yağışı başladı!

Mesut Özil transferinde gerçek ortaya çıktı

Mesut Özil transferinde gerçek ortaya çıktı

Türkiye'nin de satın aldığı Çin aşısından kötü haber: Yüzde 50!

Türkiye'nin de satın aldığı Çin aşısından kötü haber: Yüzde 50!

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

AKOM’dan İstanbul için kar uyarısı

AKOM’dan İstanbul için kar uyarısı

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan WhatsApp açıklaması!

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan WhatsApp açıklaması!

Korkutan açıklama: Korona 'en tehlikeli dönemine' girecek!

Korkutan açıklama: Korona 'en tehlikeli dönemine' girecek!

Diğer Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Telegram üzerinden ilk mesajını paylaştı! Su tasarrufu uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Telegram üzerinden ilk mesajını paylaştı!

Xiaomi Black Shark 4 AnTuTu puanı ile şaşırttı!

Aldığı sonuç şaşkınlığa uğrattı!

Cadillac gökyüzüne çıktı: General Motors, sürücüsüz uçan otomobilini tanıttı!

Ünlü marka bu kez gökyüzüne çıktı!

Helallik alma uygulaması HelalApp iOS ve Android için yayınlandı

Sonunda bu da oldu! İşte helallik istemenin ilginç yolu

220 milyon dolar değerindeki Bitcoin cüzdanı şifresini hatırlamak için iki hakkı kaldı

220 milyon dolar değerindeki Bitcoin cüzdanı şifresini hatırlamak için iki hakkı kaldı

RGB tutkusu maskelere de taşındı: Razer'dan herkesi şaşırtan akıllı maske!

Karşınızda herkesi şaşırtan akıllı maske!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.