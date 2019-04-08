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LG, sesle yönetilebilen ev ürünlerini yaygınlaştırıyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 08.04.2019 13:59 | Son Güncelleme

LG, ses tanıma özellikli akıllı ev aletlerinde hızlı büyüme kaydedecek. İkinci çeyrek itibariyle, LG ses tanıma özellikli ev aletlerinin 24’ün üzerinde pazarda daha piyasaya sürülmesi bekleniyor.

LG, sesle yönetilebilen ev ürünlerini yaygınlaştırıyor

Firmanın yapay zeka konusunda işbirliği yaptığı Google ve Amazon da yapay zeka özellikli LG hoparlörlerin satışını global olarak genişletmiş durumda. Bu sayede ses tanımayı destekleyen LG cihazlarına olan ilgi önemli ölçüde artış gösterdi. Firma, Google Home ve Amazon Alexa sayesinde ev aletleri ürünlerinin
ses tanıma desteğini genişletecek.

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Konuşma sesiyle kontrol

Firma, birinci sınıf çamaşır makineleri, kurutucular, buzdolapları, fırınlar, bulaşık makineleri, elektrikli süpürgeler, hava temizleyicileri ve Styler gibi çok çeşitli akıllı ev aletleri sunuyor. LG, yapay zeka özelliği sayesinde kullanıcılarının konuşma sesleri ile komut vererek cihazlarını zahmetsizce kontrol etmelerini de sağlıyor. Kullanıcılar sadece bir cümleyle, Google Home veya Amazon Echo'yu akıllı özelliklere bağlayabiliyorlar. Örneğin, çamaşır makinelerinin devirlerinde kalan süreyi kontrol edebiliyor, klimanın sıcaklığını ayarlayabiliyor ya da akşam yemeğini kontrol edebiliyorlar.

LG Electronics Ev Aletleri ve Hava Çözümü Şirketi Başkanı Song Dae-hyun konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Tüm dünya çapındaki müşterilerimize LG cihazlarını kullanırken yaşayacakları ileri seviye kolaylık ve rahatlığı göstermek vermek için sabırsızlanıyoruz. Agresif stratejimiz ve mükemmellik arayışımız, sesle çalışan yapay zekayı bu yıl diğer üreticilere göre daha fazla eve getirecek ve bu bizim son derece gurur verici.”

http://fragtist.com/haber/lgden-kapsullu-dondurma-makinesi-snowwhite/

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