LG Signature OLED R: Dünyanın ilk katlanabilir televizyonu satışa çıktı, fiyatı dudak uçuklattı!

LG Signature OLED R, ilk olarak CES 2019'da kamuoyunun karşısına çıkmıştı. LG'nin katlanabilir TV projesinin bir meyvesi olan televizyon, katlanabilir yapısıyla oldukça dikkat çekmişti. Katlanabilir yapısı sayesinde tabandaki bölmesine giren ve sonra tekrar açılan Signature OLED R, şimdi ise Güney Kore'de satışa sunulmuş durumda.

LG SİGNATURE OLED R İSTENDİĞİNDE KATLANIYOR

Dünyanın ilk katlanabilir televizyonu olarak lanse edilen LG Signature OLED R, Güney Kore'deki tüketicilerin beğenisine sunuldu. 65 inçlik 4K katlanabilir bir ekrana sahip olan televizyon, diğer 4K OLED televizyonlarla birçok özelliği paylaşıyor. Örneğin; HDR desteği de Signature OLED R da yer alıyor. Bunun dışında Signature OLED R, katlanabilir yapısı sayesinde, katlanmış olan ekranını biraz açarak müzik ve dijital ekranların gösterildiği bir ev eğlence sistemi gibi kullanmaya imkan tanıyor. Televizyon gerek duyulmadığı anlarda ise altındaki tabanlığa katlanarak yerleşiyor.

İŞTE LG SİGNATURE OLED R'IN FİYATI

LG Signature OLED R fiyatı LG Güney Kore'nin yaptığı açıklamaya göre 87 bin dolar olarak belirlendi. LG'nin katlanabilir televizyonunun Güney Kore dışındaki ülkelerde satışa sunulup sunulmayacağı ise henüz belli değil.

