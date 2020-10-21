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LG Snapdragon 875 yonga setinden vazgeçebilir

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 21.10.2020 12:42 | Son Güncelleme

LG’nin Qualcomm’un yeni yonga seti Snapdragon 875 konusunda hüsrana uğrayacağı söyleniyor. LG ilk etapta bu yonga setini kullanamayabilir.

LG Snapdragon 875 yonga setinden vazgeçebilir

LG, Snapdragon 865 yonga setinden gücünü alan LG V60 ThinQ 5G akıllı telefonunu bu yılın başlarında tanıtmıştı. Bugün ise Kore’den gelen yeni bir rapor, şirketin 2021’in ilk yarısında amiral gemisi akıllı telefonunda Snapdragon 875 yonga setini kullanmayabileceğini söylüyor. Rapor, LG’nin amiral gemisi Qualcomm SoC için sipariş veren şirketler listesinde yer almadığını ortaya koyuyor.

LG SNAPDRAGON 775'E YÖNELEBİLİR

LG, amiral gemisi Snapdragon yonga setini kullanmak yerine mevcut Snapdragon 765’in halefi Snapdragon 775 yonga setini kullanacak. Qualcomm, SD 865’i SD 765 ile birlikte tanıtmıştı. Bu nedenle SD 875 ve SD 765 5G yonga setleri 1 Aralık’taki Qualcomm Tech Summit etkinliğinde resmi olarak sergilenecek gibi görünüyor.

LG, Snapdragon 765G 5G tarafından desteklenen VELVET akıllı telefonunu Mayıs ayında tanıtmıştı. Firma tanıtım sırasında VELVET akıllı telefon serisine devam edeceğini söylemişti. Gelecek yılın başlarında VELVET’in halefini görecek miyiz şüpheli. Bu nedenle LG’nin Şubat 2021’de bir etkinlikte yeni V70 ThinQ’sunu veya başka bir telefonunu tanıtmasını bekleyebiliriz.

LG‘nin Qualcomm ile anlaşma yapıp en geç 2021’in ilk çeyreği içerisinde amiral gemisi bir model ile karşımıza çıkmasını bekliyoruz. SD 875 yonga setini kullanan LG imzalı telefonun gelişi gecikse de 2021’de kesinlikle amiral gemisi model gelecektir.

Son dönemdeki atılımları ile kaybettiği kanı toplamaya başlayan LG için 2021 yılı çok önemli. Firmanın gidişatı 2021 yılındaki satışlara bağlı olacak gibi görünüyor. Bakalım LG, küllerinden yeniden doğabilecek mi?

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