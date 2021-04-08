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LG telefonların garantisi ne olacak? LG Türkiye'den açıklama

08.04.2021 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LG’nin mobil pazardan çekilmesi sonrasında en çok merak edilenlerden birisi de LG telefonların garantisi ne olacak sorusu. İşte bu soru LG Türkiye'nin açıklamasıyla yanıt buldu.

LG telefonların garantisi ne olacak? LG Türkiye'den açıklama

Bilindiği üzere LG mobil pazardan çekilme kararı aldı. Peki yakın zamanda alınan ya da garantisi hala devam eden telefonlara teknik destek hizmeti nasıl sağlanacak? Veyahut halihazırda satışa olan telefonlara yazılım desteği sunulmaya devam edilecek mi?

LG Türkiye bu konu ile ilgili bir açıklamada bulundu. Dilerseniz bu açıklamanın detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

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İŞTE LG TÜRKİYE'NİN AÇIKLAMASI

”Yakın zamanda mevcut ticaret portföyümüzü ve faaliyetlerimizi detaylı bir şekilde gözden geçirdik ve yeni rekabet edebilirliği yüksek sektörleri keşfetmek ve geliştirmek için mobil bölümünü tamamen kapatmaya karar verdik.

Uzun yıllardır Türkiye pazarında güven ve desteğini gösteren siz kullanıcılarımıza bu üzücü haberi paylaşmaktan derin üzüntü duyuyoruz. Vermiş olduğumuz bu karar tamamen değişen pazar dinamiklerine ayak uydurmak ve yeni teknolojilerle farklı sektörlere odaklanmak için verilmesi zor ama kaçınılmaz bir karar olduğunu anlayışla karşılamanızı ümit ediyoruz.

LG Mobil olarak anlaşmalı satış kanallarımızda bulunan ürünlerimizi bir süreliğine daha satmaya devam ederken, kullanıcılarımızın mağduriyetini bu süreçte en aza indirmek için tüketici kanunları ve esaslarına uygun olarak teknik servis hizmetini vermeye devam edeceğiz.

LG Electronics olarak hayatı kolaylaştıran yenilikçi ürünlerimizi ve hizmetlerimizi siz değerli kullanıcılarımıza sunabilmek için her zaman olduğu gibi bundan sonra da var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Türkiye
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