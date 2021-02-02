LG Velvet 5G Android 11 desteğini aldı

Güney Koreli teknoloji devi LG’nin geçtiğimiz mayıs ayında tanıttığı LG Velvet 5G, Güney Kore’de stabil Android 11 güncellemesini almaya başladı. G900N2C yazılım sürümüne sahip olan güncelleme, yaklaşık olarak 2.3GB boyutunda. Velvet 5G, yeni gelen güncelleme ile birlikte yeniden tasarlanmış kullanıcı arayüzüne geçiş yapıyor. Cihaz Android 11‘in diğer özelliklerine de kavuşuyor.

LG VELVET ÖZELLİKLERİ

Orta sınıf segmentinde yer alan Velvet 6G 6.8 inç 1080×2460 piksel OLED bir ekrana sahip. 6GB ve 8GB RAM seçeneklerine sahip olan Velvet 5G, 128GB dahili depolama kapasitesine sahip. Ayrıca 4.300 mAh bataryaya sahip cihaz, gücünü Snapdragon 765G yonga setinden alıyor.

Ön tarafında damla çentik bulunduran Velvet 5G, bu çentiğe 16 MP çözünürlük sunan ön kamerasını eklemiş durumda. Bunlara ek olarak cihazın arka tarafına baktığımızda Velvet 5G üçlü kamerayla karşımıza çıkıyor. Cihaz, 48 MP çözünürlüklü ana kamera, 8MP'lik geniş açılı kamera ve 5MP çözünürlüğünde derinlik sensörüne sahip. Velvet 5G, ülkemizde ise 6.000 TL ile 7.500 TL fiyat aralığında satılıyor.

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