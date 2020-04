LG Velvet artık hiç olmadığı kadar gerçek!

LG geçtiğimiz günlerde bir veda ile gündeme gelmişti. LG'nin efsanevi akıllı telefon serisi G adında bir akıllı telefon üretmeyeceği söylenmişti. Bu söylentilerin ardından LG'nin hangi ismi seçeceği ve nasıl bir akıllı telefon üreteceği büyük merak konusuydu. Nitekim, o meraklar bizzat LG tarafından giderildi. LG Velvet, resmen duyuruldu.

LG, LG Velvet ile yola devam edeceğini açıkladı. Yeni akıllı telefon serisi LG Velvet'in logosunu da paylaşan LG, Velvet'in taslak çizimlerini de yayınladı. Taslak çizimlerine baktığımızda bizleri yağmur damlalarına benzeyen bir arka kamera dizaynı karşılamakta.

Öte yandan LG Velvet'e ait olduğu iddia edilen görüntüler de hafta sonu internete düştü. Bu görüntülere baktığımızda ise bizi Sony Xperia 1'in ince ve uzun tasarım yapısına sahip olan bir LG telefonu karşılıyor. Bunun dışında taslak çizimlerde yer alan kamera dizaynı da aynen yerini koruduğu için sızdırılan akıllı telefon görsellerinin LG Velvet'e ait olma ihtimali oldukça yüksek.

LG Velvet, LG's new design language mobile phone, netizens made renderings, is it beautiful? pic.twitter.com/YVBSoRhVEP