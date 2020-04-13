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LG Velvet artık hiç olmadığı kadar gerçek!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 13.04.2020 10:37 | Son Güncelleme

LG'nin G serisine vedası sonrası üreteceği ilk akıllı telefon belli oldu. LG Velvet isimli yeni telefon serisinin logosunu ve tanıtım tarihini açıkladı.

LG Velvet artık hiç olmadığı kadar gerçek!

LG geçtiğimiz günlerde bir veda ile gündeme gelmişti. LG'nin efsanevi akıllı telefon serisi G adında bir akıllı telefon üretmeyeceği söylenmişti. Bu söylentilerin ardından LG'nin hangi ismi seçeceği ve nasıl bir akıllı telefon üreteceği büyük merak konusuydu. Nitekim, o meraklar bizzat LG tarafından giderildi. LG Velvet, resmen duyuruldu.

LG Velvet

LG, LG VELVET İLE YOLA DEVAM EDECEK

LG, LG Velvet ile yola devam edeceğini açıkladı. Yeni akıllı telefon serisi LG Velvet'in logosunu da paylaşan LG, Velvet'in taslak çizimlerini de yayınladı. Taslak çizimlerine baktığımızda bizleri yağmur damlalarına benzeyen bir arka kamera dizaynı karşılamakta.

Lg Velvet

TASARIMI SONY XPERİA 1 SERİSİ GİBİ

Öte yandan LG Velvet'e ait olduğu iddia edilen görüntüler de hafta sonu internete düştü. Bu görüntülere baktığımızda ise bizi Sony Xperia 1'in ince ve uzun tasarım yapısına sahip olan bir LG telefonu karşılıyor. Bunun dışında taslak çizimlerde yer alan kamera dizaynı da aynen yerini koruduğu için sızdırılan akıllı telefon görsellerinin LG Velvet'e ait olma ihtimali oldukça yüksek.

LG VELVET NE ZAMAN TANITILACAK?

LG Velvet, LG'nin duyurusuna göre Mayıs ayında tanıtılacak. Firmanın resmi basın açıklamasına göre LG Velvet, hem göze hoş gelen, estetik bir tasarıma sahip hem de biçim ve materyal seçimi itibariyle dokusu, elde duruşu güzel. Bakalım LG'nin betimlediği gibi bir cihaz ile karşılaşacak mıyız?

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