LG Velvet için bir tanıtım videosu yayınladı

Akıllı telefon pazarına bomba bir giriş yapan, LG G2 ile maksimum satış sayısını yakalayan ve popüleritesini arttıran LG daha sonra piyasaya sürülen başarısız modellerle akıllı telefon piyasasında bitme noktasına geldi. Satış rakamları oldukça azalan firma yeni orta seviye telefon modelleri hazırlayarak piyasaya geri dönme çabasında. LG Velvet yakın zamanda piyasada olacak olan muhtemel orta seviyeli bir model.

Aşağıdan izleyebileceğiniz video bir yağmur damlasının telefonun arka paneline düşmesiyle başlıyor. LG Velvet akıllı telefonun arka panelinde 4 adet kamera oluşuyor. Hemen altında da bir adet led flaş mevcut. Ön kısımda yer alan ekranın ekran boyutu bilinmese de kenarları incelten kavisli bir yapı mevcut. Ön panelin ortasında bir hayli küçük olarak gözüken delikli kamera ve hemen sol çerçevede ses açma kapatma düğmeleri ile Google Asistan düğmesi yer alıyor. Sağ kısımda güç düğmesi yer alırken Sim kart yuvası üst kısma yerleştirilmiş.

İşte telefonun sahip olacağı işlemci!

Yukarıda yer alan 35 saniyelik videoda gördüğümüz kadarıyla LG Velvet’in alt kısmında ses 3.5 mm kulaklık jakı, USB Type-C bağlantı noktası ve üç delikli hoparlör ızgarası bulunur. Son olarak videonun 34. saniyesinde sağ alt köşede Qualcomm Snapdragon 765 5G yonga setinin logosu gözüküyor. Bu da telefonun yeni nesil Qualcomm Snapdragon 765 5G yonga setini kullanacağını gösteriyor. Telefon hakkında şu ana kadar bir sızıntı meydana gelmedi. Bakalım tanıtım tarihi ne olacak?

Tanıtım videosunu izlemek için buraya tıklayınız

