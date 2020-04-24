LG Velvet tanıtım tarihi belli oldu! Peki çıkış tarihi ne zaman?

LG, LG Velvet ile akıllı telefon sektöründeki oyuncularını değiştiriyor. Daha önce G serisini sonlandırdığı açıklanan LG, LG Velvet adındaki telefonu için birkaç çizim ve video yayınlamıştı. Ancak videolarda LG Velvet'in tanıtım tarihine dair herhangi bir bilgi bulunmuyordu. Nitekim LG'nin bugün paylaştığı yeni bir video, bu merakımızı fazlasıyla giderdi.

LG, LG VELVET'İN KAMERALARINA ODAKLANDI

LG Velvet tanıtım tarihi için yeni bir video yayınladı. LG yayınladığı videoda LG Velvet'in arka kamera kurulumuna vurgu yaparken, kameralarının tasarımlarında değerli taşlardan ilham aldığını gösterdi ve videonun sonunda da LG Velvet'in tanıtım tarihini resmen açıkladı.

İŞTE LG VELVET'İN TANITIM TARİHİ!

Velvet için yayınlanan videoya göre telefon, 7 Mayıs günü tanıtılacak. Fakat telefonun çıkış tarihi belirsiz. Zira koronavirüs yüzünden yaşanabilecek üretim sorunları LG Velvet'in çıkış tarihini de erteleyebilir.

