LGBT çiftin 'bebeğimiz oldu' paylaşımı sosyal medyada infial yaratmıştı! Bakanlıktan açıklama geldi

LGBT çift Nuray Güler ve Yeliz Günay'ın "bebeğimiz oldu, artık aileyiz" ifadeleriyle bir bebekle yaptığı paylaşımlar sosyal medyada infiale yol açtı.

LGBT çift, bir bebekle çekildikleri fotoğrafı "Artık 3 kişilik bir aileyiz, hoş geldin oğlum" notuyla paylaştı. Ayrıca, bebekle çekilmiş fotoğraflarını da sosyal medyadan paylaştı. Sosyal medya kullanıcıları, çocuk istismarı yapıldığı gerekçesiyle duruma tepki gösterdi.

Öte yandan, fotoğraftaki çocuğun yaklaşık bir yıldır Yeliz Günay ve Nuray Güler'in yanında olduğu belirtildi. Gelen tepkilerden sonra çift, sosyal medya hesaplarını kapattı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Sosyal medyada yer alan iki kadının bir bebeğin anne ve baba rollerini üstlenerek bakımını sağladığına ilişkin paylaşımlar üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur. Bakanlığımız tarafından paylaşımı yapan kadınların kimlik ve adres bilgileri Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’ndan talep edilmiştir. Gelen bilgi uyarınca kayıtlı ikamet adresine inceleme yapılmak üzere gidilmiş ancak kişilerin kayıtlı ikametlerinde olmadıkları görülmüştür. Bunun üzerine İstanbul İl Müdürlüğümüz tarafından paylaşımı yapan kadınların geçici adreslerine gidilmiş ve Yeliz Günay ile görüşülmüştür. Yapılan görüşmede, Yeliz Günay paylaşıma konu olan bebeğin kendi öz çocuğu olduğunu, babasının ise Kaan Güler isimli bir erkek olduğunu belirtmiştir. Paylaşımlarda yer alan diğer kadının Kaan Güler’in kardeşi yani bebeğin halası Nuray Güler olduğunu ve Nuray Güler ile aynı zamanda iş arkadaşı olduklarını ifade etmiştir. Anne Yeliz Günay, bebeğin babası Kaan Güler'in resmi olarak bir başkasıyla evli bulunduğunu ancak evlilik dışı birlikteliklerinden doğan çocuğuna da soy ismini verdiğini ve bebeğin bakımını iki ailenin birlikte yaptığını söylemiştir. Daha önce yapılan paylaşımlarda iddia edildiği gibi olayda herhangi evlat edinme durumu söz konusu değildir. Ailenin 12 aylık öz bebeği hakkında detaylı inceleme yapılacaktır. Bebeğin zihinsel, bilişsel ve fiziksel gelişimi Bakanlığımız için aslolandır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

❗️Sosyal medyada yer alan iki kadının bir bebeğin anne ve baba rollerini üstlenerek bakımını sağladığına ilişkin paylaşımlar üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur. — T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (@tcailesosyal) August 25, 2022



