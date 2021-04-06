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LGS başvuru ücreti ne kadar? LGS başvurusu nasıl yapılır?

06.04.2021 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021 LGS başvuru kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlandı. Liseye Geçiş Sınavı bu yıl 6 Haziran'da gerçekleşecek. Peki, 2021 LGS başvuru tarihi ne zaman, LGS başvuru ücreti ne kadar? 2021 LGS hakkında merak edilenleri sizler için bir araya getirdik.

LGS başvuru ücreti ne kadar? LGS başvurusu nasıl yapılır?

LGS başvuru kılavuzu 2021 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlandı. 2020-2021 eğitim öğretim yılı sonunda sınav ile öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav başvuru ve uygulama kılavuzu, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesi olan "www.meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı. Peki, LGS başvuru tarihleri nedir? İşte LGS başvuru ücreti...

LGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2020-2021 öğretim yılında özel eğitim uygulama okulları ile bu okulun programlarının uygulandığı özel eğitim sınıfları hariç resmî, özel ve imam hatip ortaokullarının 8'inci sınıfında öğrenim gören tüm öğrenciler ile geçici eğitim merkezlerinde örgün ortaöğretim kurumuna kayıt olma şartını taşıyan 8'inci sınıf öğrencilerinin, Merkezî Sınav başvurusu Bakanlık tarafından yapılacaktır. Ancak, başvurusu merkezî olarak yapılacak bu öğrencilerin, sınava katılma zorunluluğu bulunmayacaktır.

Geçici eğitim merkezlerinde örgün ortaöğretim kurumuna kayıt olma şartını taşıyan 8'inci sınıf öğrencilerinin Merkezî Sınav başvurularına dair bilgiler, okul koordinatörleri tarafından YÖBİS üzerinden kontrol edilerek gerekli güncelleme işlemleri 14 Nisan 2021 tarihine kadar tamamlanacaktır.

LGS başvuru ücreti ne kadar? LGS başvurusu nasıl yapılır?

Merkezî Sınav başvurusu Bakanlık tarafından yapılan resmî, özel ve imam hatip ortaokullarının 8'inci sınıfında öğrenim gören tüm öğrenciler, 05 Nisan 2021 tarihinden itibaren Merkezî Sınav başvurularına dair bilgilerini e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden görebileceklerdir. Merkezî Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu -2021

Başvuru işlemleri elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden bilgileri güncel olmayan öğrenciler bu durumu, kayıtlı oldukları okul müdürlüklerine bildireceklerdir. Okul müdürlükleri, öğrencilerin bilgilerini (fotoğraf, MERNİS-nüfus kayıtları, zorunlu yabancı dil, muafiyet durumları, denklik kayıtları, sınav tedbir hizmeti gibi) 14 Nisan 2021 tarihine kadar kontrol ederek gerekli güncelleme işlemlerini tamamlayacaklardır. Öğrencilerin elektronik ortamdaki bilgilerinin güncelliğinden okul müdürlükleri sorumlu olacaktır.

LGS 2021 BAŞVURU KILAVUZU

LGS başvuru ücreti ne kadar? LGS başvurusu nasıl yapılır?

LGS BAŞVURU ÜCRETİ

Milli Eğitim Bakanlığı, LGS başvuru ücreti hakkında şu açıklamayı yaptı;

"Merkezi sınav başvuruları, yurtdışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler hariç, tüm 8'inci sınıf öğrencileri için bakanlık tarafından merkezi olarak gerçekleştirilecektir. Başvurusu bakanlık tarafından gerçekleştirilecek öğrencilerin sınav başvurusu için ayrıca bir işlem yapılmayacak. Başvurular ücretsizdir."

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Milli Eğitim Bakanlığı LGS Liselere Geçiş Sınavı
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