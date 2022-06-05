Dönem boyunca öğretmenlerin, velilerin ve öğrencilerin heyecanla beklediği LGS günü geldi. Öğrenciler sınavın ardından LGS İngilizce sorularının yanıtlarını araştırmaya koyuldu. Peki LGS İngilizce soruları yayımlandı mı? 2022 LGS İngilizce cevap anahtarı yayımlandı mı? İşte merak edilenler...

LGS İNGİLİZCE SORULARU YAYIMLANDI MI?

İngilizce soruları öğrencilere ilk oturumda soruldu. LGS'nin ardından İngilizce soru kitapçığı ve cevap anahtarı, doğrularını ve yanlışlarını görmek isteyen öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. Soru kitapçıklarının, LGS'nin ardından MEB tarafından yayımlanması bekleniyor.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS sonuçları 30 Haziran 2022'de açıklanacak. Sonuçlar, MEB internet adresinden erişilebilir olacak.

