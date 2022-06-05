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LGS İngilizce soruları yayımlandı mı? 2022 LGS İngilizce cevap anahtarı yayımlandı mı?

05.06.2022 12:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İki oturumda gerçekleştirilen LGS (Liselere Geçiş Sistemi) sınavının ilk oturumu 09.30'da, ikinci oturumu ise 11.30'da başladı. Heyecanlı binlerce öğrenci, soruları doğru yanıtlamak için sıralarda ter döktü. Peki LGS İngilizce soruları yayımlandı mı? 2022 LGS İngilizce cevap anahtarı yayımlandı mı? İşte merak edilenler...

LGS İngilizce soruları yayımlandı mı? 2022 LGS İngilizce cevap anahtarı yayımlandı mı?

Dönem boyunca öğretmenlerin, velilerin ve öğrencilerin heyecanla beklediği LGS günü geldi. Öğrenciler sınavın ardından LGS İngilizce sorularının yanıtlarını araştırmaya koyuldu. Peki LGS İngilizce soruları yayımlandı mı? 2022 LGS İngilizce cevap anahtarı yayımlandı mı? İşte merak edilenler...

LGS İNGİLİZCE SORULARU YAYIMLANDI MI?

İngilizce soruları öğrencilere ilk oturumda soruldu. LGS'nin ardından İngilizce soru kitapçığı ve cevap anahtarı, doğrularını ve yanlışlarını görmek isteyen öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. Soru kitapçıklarının, LGS'nin ardından MEB tarafından yayımlanması bekleniyor.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS sonuçları 30 Haziran 2022'de açıklanacak. Sonuçlar, MEB internet adresinden erişilebilir olacak.

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LGS Liselere Geçiş Sınavı
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