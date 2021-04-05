LGS iptal mi oldu? 2021 LGS ne zaman yapılacak? MEB'den açıklama

2020-2021 eğitim öğretim yılı sonunda sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav başvuru ve uygulama kılavuzu, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'www.meb.gov.tr' internet adresinden açıklandı. Kılavuzda listesi ve kontenjanları verilen merkezi sınavla (LGS) öğrenci alacak fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, mesleki ve teknik anadolu liselerinin anadolu teknik programları ve özel program ve proje uygulayan ortaöğretim kurumlarına öğrenci seçmek amacıyla yapılacak merkezi sınavla ilgili usul ve esaslara yer verildi.

LGS'DE DEĞİŞİKLİK YOK

LGS merkezi sınavında oturumlar, sınav süreleri, soru sayıları ve ders dağılımlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı. Geçen yıl olduğu gibi 2021 yılında da sınav uygulaması iki oturum halinde gerçekleşecek. Öğrencilere tamamı çoktan seçmeli türünde toplam 90 soru sorulacak. Birinci oturum 09.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak.

Birinci oturum sırasında öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve bu soruların yanıtlanması için öğrencilere 75 dakika yanıtlama süresi verilecek. İkinci oturum sırasında ise öğrencilere Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve öğrencilerin soruları yanıtlaması için 80 dakika süreleri olacak.