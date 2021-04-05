LGS iptal mi oldu? 2021 LGS ne zaman yapılacak? MEB'den açıklama

2020-2021 eğitim öğretim yılı sonunda sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav başvuru ve uygulama kılavuzu, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'www.meb.gov.tr' internet adresinden açıklandı. Kılavuzda listesi ve kontenjanları verilen merkezi sınavla (LGS) öğrenci alacak fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, mesleki ve teknik anadolu liselerinin anadolu teknik programları ve özel program ve proje uygulayan ortaöğretim kurumlarına öğrenci seçmek amacıyla yapılacak merkezi sınavla ilgili usul ve esaslara yer verildi.
LGS merkezi sınavında oturumlar, sınav süreleri, soru sayıları ve ders dağılımlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı. Geçen yıl olduğu gibi 2021 yılında da sınav uygulaması iki oturum halinde gerçekleşecek. Öğrencilere tamamı çoktan seçmeli türünde toplam 90 soru sorulacak. Birinci oturum 09.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak.
Birinci oturum sırasında öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve bu soruların yanıtlanması için öğrencilere 75 dakika yanıtlama süresi verilecek. İkinci oturum sırasında ise öğrencilere Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve öğrencilerin soruları yanıtlaması için 80 dakika süreleri olacak.
Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak. Sınav sonuçları, 30 Haziran 2021'de 'www.meb.gov.tr' internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.
LGS kapsamında 6 Haziran 2021'de uygulanacak merkezi sınavın başvuruları, 5-14 Nisan 2021 tarihleri arasında Bakanlık tarafından merkezi olarak yapılacak. Otomatik başvuru işlemi, yurt içinde eğitim alan tüm 8’inci sınıf öğrencileri için gerçekleştirilecek. Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler ise başvurularını yayımlanan kılavuzda bulunan formu doldurarak LGS başvurularını yapabilecek. Bu sayede öğrencilerin ve velilerin sınav başvurusu için fiziki bir başvuru yapmasına gerek kalmayacak.
Başvurusu Bakanlık tarafından otomatik gerçekleştirilen öğrencilerin sınava katılma zorunluluğu olmayacak. Sınava katılmak isteyen öğrenciler herhangi bir başvuru işlemine gerek duymadan sınava katılım sağlayabilecek. Öğrencilerin, fotoğraflı sınav giriş belgesi 27 Mayıs 2021 tarihinden itibaren e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden açıklanacak. Okul müdürlükleri bu tarihten itibaren öğrencilerinin sınav giriş belgelerini alacak ve mühürleyerek öğrencilere teslimini sağlayacak.
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