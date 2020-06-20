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LGS kaç dakika sürecek? Lise giriş sınavı 2. oturum saat kaçta başlıyor?

EĞİTİM HABERLERİ  | 20.06.2020 10:28 | Son Güncelleme

2020 LGS bugün başladı. Öğrencilerle birlikte heyecanlanan veliler “**LGS sınavı kaçta bitecek, LGS 2. Oturum ne zaman başlayacak, LGS kaç dakika sürüyor** “ sorularına cevap aramaya başladı.

LGS kaç dakika sürecek? Lise giriş sınavı 2. oturum saat kaçta başlıyor?

Liselere Giriş Sınavı bugün başladı. Öğrencilerle birlikte heyecanlanan veliler “LGS sınavı kaçta bitecek, LGS 2. Oturum ne zaman başlayacak, LGS kaç dakika sürüyor “ sorularına cevap aramaya başladı.

  1. sınıf öğrencilerinin girdiği LGS sınavı bugün başladı. 2020 LGS sınavı bugün yani 20 Haziran Cumartesi günü 2 ayrı oturum şeklinde yapılacak. LGS ilk oturumun başlama saati nedir sorusunu soran velilere, ilk oturumun 09:30’da başladığını belirtelim.
Peki LGS 2. Oturum saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek?

Sabah 09:30’da başlayan ilk oturumun ardından 8. Sınıf öğrencileri 2. LGS oturumuna 11:30’da başlayacak. İlk oturumda 50 soruyu cevaplayan öğrenciler ikinci oturumda 40 soruyu cevaplayacak.

2020 LGS saat kaçta bitecek?

11:30’da ikinci oturumu başlayan ve 40 soruyu cevaplanması istenen öğrencilere süre olarak 80 dakika verilecek. 20 Haziran Cumartesi günü yapılan LGS sınavı kaçta bitecek sorusunun cevabı olarak 12:50’ de bitmiş olacağını belirtelim.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrenciler, sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgilerine bakanlığın '//www.meb.gov.tr/' internet adresi ve e-Okul üzerinden ulaşabilecek. İşte detaylar...

Ek süre verilen özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerde;

Yabancı Dil alt testinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 80 dakika,

ii. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 80 dakika,

iii. Yabancı Dil ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testlerinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 65 dakika olarak uygulanacaktır.

ç. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testinden muaf olan öğrencilerin birinci oturumdaki toplam süresi 60 dakika olarak uygulanacaktır.

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