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LGS mart ayı örnek soru kitapçığı yayımlandı

08.03.2021 10:45 | Son Güncelleme:
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LGS mart ayı örnek soru kitapçığı yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınava katılacak öğrenciler için mart ayı örnek soru kitapçığını yayımladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; geçtiğim aylarda öğrencilerin istifadesine sunulan örnek soru kitapçığının 4'üncüsü bugün yayımlandı.

Mart ayı örnek sorularında, daha önceki yayınlarda olduğu gibi Türkçe, matematik, fen bilimleri alanlarından 10'ar, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce alanlarından 5'er soru olmak üzere toplam 45 soru yer alıyor.

Mart ayı örnek soruları ile beraber bugüne kadar sekizinci sınıf öğrencilerine sunulan örnek soru sayısı bin 15'e ulaştı. Örnek sorular, 6 Haziran 2021'de gerçekleştirilecek sınava kadar her ay yayımlanmaya devam edecek. Ünitelerin işleniş zamanına göre yıl boyunca yayımlanacak olan örnek sorulara http://odsgm.meb.gov.tr/ adresinden erişilebiliyor.

Kaynak: DHA

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Milli Eğitim Bakanlığı LGS Liselere Geçiş Sınavı
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