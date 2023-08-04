HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. LGS nakil tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 LGS 2. nakil tercih sonuçları sorgulama

LGS nakil tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 LGS 2. nakil tercih sonuçları sorgulama

04.08.2023 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LGS nakil sonuçları için araştırmalar giderek hızlanıyor. LGS nakil sürecinde; her nakil döneminde öğrenciler, her gruptan en fazla 3 (üç) okul tercihinde bulunabiliyor. Birinci nakil sonuçlarının açıklanmasının ardından ikinci nakil süreci başladı. Başvurular ise bugün sona erecek. Peki, LGS 2. nakil tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS nakil tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 LGS 2. nakil tercih sonuçları sorgulama

LGS nakil sonuçları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. LGS tercih işlemlerinin yapılmasının ardından sonuçlar açıklanmış ve nakil süreci başlamıştı. İlk nakil sonuçlarının ardından ise ikinci nakil tercihleri başladı. İkinci nakil tercih başvuruları ise 31 Temmuz – 4 Ağustos tarihleri arasında alınıyor.

LGS NAKİL TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS 2. nakil başvuruları bugün saat 17:00'da sona erecek. İkinci nakil sonuçları 07 Ağustos 2023 tarihlerinde ilan edilecek.

LGS NAKİL SONUÇLARI SORGULAMA-TIKLAYINIZ

08 – 16 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak.

lgs-nakil-sonuçları

Okul ve kurumlar yatılılık başvurularını 22 – 25 Ağustos tarihleri arasında alacak. 31 Ağustos'ta ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Konya'da feci kaza! Baba ve kızı yürürlerken...Konya'da feci kaza! Baba ve kızı yürürlerken...
Su sanıp içti, hastanelik olup yoğun bakıma alındı!Su sanıp içti, hastanelik olup yoğun bakıma alındı!
Türkiye'nin konuştuğu hastanede yine skandal!Türkiye'nin konuştuğu hastanede yine skandal!
Anahtar Kelimeler:
lgs nakil sonuçları lgs tercih sonuçları lgs tercih sonucları nereden bakılır meb

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kıvılcımlar saçarak ilerledi! Görenler inanamadı! O kadar sarhoştu ki...

Kıvılcımlar saçarak ilerledi! Görenler inanamadı! O kadar sarhoştu ki...

İndirimli alışverişin keyfi bir başka! Ünlü markalardaki %40'a varan indirimleri sizin için seçtik

İndirimli alışverişin keyfi bir başka! Ünlü markalardaki %40'a varan indirimleri sizin için seçtik

Telefon alabilmek için 8 aylık bebeklerini sattılar! Savunmaları şaşırttı

Telefon alabilmek için 8 aylık bebeklerini sattılar! Savunmaları şaşırttı

Annesini merdivenden itip konserve kutusuyla dövdü

Annesini merdivenden itip konserve kutusuyla dövdü

Büyük fırsat zamanı! Jack&Jones boxerlarda %60'a varan indirim

Büyük fırsat zamanı! Jack&Jones boxerlarda %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.