LGS nakil tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 LGS 2. nakil tercih sonuçları sorgulama

LGS nakil sonuçları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. LGS tercih işlemlerinin yapılmasının ardından sonuçlar açıklanmış ve nakil süreci başlamıştı. İlk nakil sonuçlarının ardından ise ikinci nakil tercihleri başladı. İkinci nakil tercih başvuruları ise 31 Temmuz – 4 Ağustos tarihleri arasında alınıyor.

LGS NAKİL TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS 2. nakil başvuruları bugün saat 17:00'da sona erecek. İkinci nakil sonuçları 07 Ağustos 2023 tarihlerinde ilan edilecek.

LGS NAKİL SONUÇLARI SORGULAMA-TIKLAYINIZ

08 – 16 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak.

Okul ve kurumlar yatılılık başvurularını 22 – 25 Ağustos tarihleri arasında alacak. 31 Ağustos'ta ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek.

