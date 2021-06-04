LGS öncesi Zuhuratbaba'ya akın ettiler

Ortaokul sekizinci sınıfta okuyan yaklaşık 1 milyon öğrenci pazar günü yapılacak LGS'ye girecek. Bakırköy'de bulunan Zuhuratbaba Türbesi, pazar günü yapılacak LGS nedeniyle ziyaretçi akınına uğradı. Öğrenciler ve veliler koronavirüs nedeniyle kapalı olan türbenin etrafında dua etti. Öğrenciler ve aileleri, duaların ardından yanlarında getirdikleri şeker ve tespihleri çevredekilere dağıttı.

"ALLAH BENİ DUYSUN DİYE DUA ETMEYE GELDİM"

Çapa Fen Lisesi’ni kazanmak istediğini söyleyen Yaren Esin, "Sekizinci sınıfa gidiyorum. Pazar günü LGS'ye gireceğim, o yüzden gerginim. 'Allah beni duysun' diye dua etmeye geldim. Pandemi döneminde elimden geleni yaptığımı düşünüyorum. Umarım pazar günü emeklerim boşa çıkmaz ve istediğim liseyi kazanabilirim" dedi. Yaren Esin’in ablası Yasemin Özdemir ise "Tüm LGS’ye girecek öğrenciler için hayırlısı olsun. Yaren ile Zuhuratbaba Türbesi'ne geldik. Çünkü Yaren’in bedenen ve ruhen rahatlamaya ihtiyacı var. Şurada iki günü kaldı. Çok stresli" diye konuştu.

"PAZAR GÜNÜ GİRECEĞİM LGS İÇİN ÇOK HEYECANLIYIM"

sınıf öğrencisi Baran Zirek de "Pazar günü gireceğim LGS için çok heyecanlıyım. Çok çalıştım inşallah Bahçelievler Anadolu Lisesi’ni kazanabilirim. Bugün de Zuhuratbaba Türbesi'ne istediklerim olsun diye dua etmeye geldim" ifadelerini kullandı.

"OĞLUM İNŞALLAH SINAVI BAŞARIR"

LGS sınavına girecek oğlu için dua etmeye geldiğini söyleyen Özlem Duman ise "Oğlum çok çalıştı ve çok emek verdi. Sınav yaklaştığı için biraz duygusalım. Oğlum inşallah sınavı başarır. Bir umudum burasıydı geldim. Allah hiç kimsenin çocuğunun emeğini boşa çıkarmasın. İnşallah dualarımız kabul olur" diye konuştu. Sedef Güngör de "Arkadaşlarla dua etmeye geldik. Rabbim inşallah sesimizi duyar. Çocuğum şu an evde. Ders çalışmaya devam ediyor" dedi.

Kaynak: DHA

