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LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? LGS sınav sonuçları ayın kaçında belli olacak? MEB tarih verdi!

06.06.2022 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı 5 Haziran Pazar günü gerçekleştirilen sınavın ardından merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yaklaşık 1 milyon 200 bin öğrencinin katıldığı LGS sınav sonuçları için tarih verdi. İşte LGS sınav sonuçları ayın kaçında belli olacak? sorusunun yanıtı ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklama...

LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? LGS sınav sonuçları ayın kaçında belli olacak? MEB tarih verdi!

LGS sınav sonuçları tarihi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. LGS sınav sonuçları ayın kaçında belli olacak? sorusunun yanıtı Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklama ile yanıt buldu. Peki LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde...

LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2022?

LGS sonuçlarının açıklanacağı tarih binlerce aday ve veli tarafından merak konusu oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı; Liselere Geçiş Sistemi sınavının sonuçlarının 30 Haziran'da açıklanacağını duyurdu.

Sonuçlar 30 Haziran'da "www.meb.gov.tr" internet adresinden sorgulanacak.

LGS SINAV SONUÇLARI AYIN KAÇINDA BELLİ OLACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının sonuçların 30 Haziran'da belli olacak.

LGS BU DURUMLARDA GEÇERSİZ SAYILACAK

a. Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde öğrencinin sınava girmesi,

b. Cevap kâğıdının, sınav evrakı dönüş zarfından çıkmaması, eksik çıkması veya zarar görmüş olması,

c. Öğrencinin herhangi bir öğrenciden ya da dokümandan kopya çektiğinin veya kopya verdiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi,

ç. Cevap kâğıdının okunmasını engelleyecek gereksiz karalamalardan dolayı optik okuyucu tarafından okunamaması,

d. Geçerli kimlik belgesinin ibraz edilmemesi,

e. Başka öğrencinin sınav evrakının kullanılması,

f. Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi,

g. Öğrenci tarafından sınav evrakına zarar verilmesi (soru kitapçığını ve/veya cevap kâğıdını yırtmak, teslim etmemek ve benzeri) durumlarında Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi’nde belirtilen sınav kuralları ihlal edildiği için sınav görevlilerince hazırlanmış tutanaklar da dikkate alınarak öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.

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