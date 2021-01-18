LGS sınav tarihi 2021... LGS'de hangi konulardan çıkacak? 2021 LGS başvuruları nereden, nasıl yapılacak?

Geçtiğimiz yıl yaklaşık 1,7 milyon öğrencinin katıldığı LGS sınavına bu yıl da benzer rakamda öğrencinin katılması bekleniyor. Pandemi nedeniyle online olarak internet üzerinden yapılan LGS başvurularının bu yıl yüz yüze yapılması öngörülüyor. 2021 LGS'de hangi konulardan çıkacak merak eden öğrenciler, geçtiğimiz yılda olduğu gibi sadece yüz yüze alınan derslerden mi konu çıkar merak ediyor. MEB'in LGS 2021'de çıkacak konular açıklamasında, öğrenciler tüm ders ve konulardan sorumlu olacaklar. EBA TV üzerinden uzaktan eğitim görerek 2020-2021 eğitim ve öğretim hayatına devam eden öğrenciler, geçen yıl pandemi dolayısıyla yaşanan sınav sürecinin tekrar yaşanıp yaşanmayacağını merak ediyor. Vaka sayıları artışa geçtiği için geçtiğimiz yıl Aralık ayında yapılacak sınavlar MEB ve ÖSYM tarafından ertelendiği için öğrenciler benzer durumun bu yıl yaşanıp yaşanmayacağını merak ediyor. LGS 2021 ertelenir mi araştırması yapan adaylara, MEB'den henüz böyle bir açıklama gelmediğini belirtelin. İşte LGS Ocak ayı sözel ve sayısal çalışma soruları ve LGS sınavı son durum...

2021 LİSEYE GEÇİŞ SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK? İŞTE LGS 2021 SINAV TARİHİ!

Liseye Geçiş sınavu bu yıl 6 Haziran Pazar günü Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak. Geçtiğimiz yıl koronavirüs pandemisi nedeniyle otomatik olarak sistem üzerinden gerçekleşen başvurular bu yıl nasıl yapılacak henüz bilinmiyor.

Bu yıl LGS sınavından hemen bir hafta önce MEB tarafından öğrencilerin sınav giriş yerlerinin açıklanması bekleniyor. Detaylar öğrencilere e-Okul üzerinden paylaşılacak. Öğrenciler LGS sınavı kurallarına ve sınava hangi okulda gireceğine yine e-Okul üzerinden ulaşabilecek.

LGS SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

2021 LGS sınavına girebilme şartları şunlardır;

2020–2021 Öğretim yılında örgün ortaokulların 8’inci sınıfında öğrenim hayatına devam ediyor olmak.

Geçici Eğitim Merkezi Öğrencileri ve Açık Öğretim Ortaokulu için Örgün ortaöğretim kurumuna kayıt olmak. Bu okulların birinde 8. sınıfa devam ediyor olmak.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olan yurtdışı okullarında eğitim gören

öğrenciler 8’inci sınıfta eğitim görmesi ve e-Okul’da kayıtlı olduğu takdirde LGS sınavına başvuruda bulunabilir.

2021 LGS'DE KAÇ SORU SORULACAK?

Koronavirüs sebebiyle 2020 yılında yapılan sınavlarda öğrenciler online eğitim almadan önceki yanı sadece yüz yüze eğitim aldıkları birinci dönem konularına ait derslerden soru sorulmuştu. Milli Eğitim Bakanlığı'nun bu yıl yani 2021 yılında yapacağı sınavda önceki yıldaki gibi değişiklik yapmayacağı ve öğrencilerin tüm konu ve kazanımlardan soru çıkacağı açıklandı. İşte 2021 LGS'de öğrencilere sorulacak soru sayısı;