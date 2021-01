LGS sınav tarihi 2021... LGS'de hangi konulardan çıkacak? 2021 LGS başvuruları nereden, nasıl yapılacak?

2021 LGS'DE ÖĞRENCİLERİN SORUMLU OLDUĞU KONULAR!

TÜRKÇE

CÜMLEDE ANLAM

SÖZCÜKTE ANLAM

SES BİLGİSİ

PARÇADA ANLAM

NOKTALAMA İŞARETLERİ

YAZIM KURALLARI

FİİLİMSİLER

CÜMLENİN ÖGELERİ

CÜMLE VURGUSU

FİİLDE ÇATI

YAZI (METİN) TÜRLERİ

ANLATIM BOZUKLUKLARI

CÜMLE ÇEŞİTLERİ

SÖZ SANATLARI

SÖZEL MANTIK

MATEMATİK

ÇARPANLAR VE KATLAR

ÜSLÜ İFADELER

KAREKÖKLÜ İFADELER

VERİ ANALİZİ

BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI

CEBİRSEL İFADELER VE ÖZDEŞLİK

DOĞRUSAL DENKLEMLER

EŞİTSİZLİKLER

ÜÇGENLER

EŞLİK VE BENZERLİK

DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ

GEOMETRİK CİSİMLER

FEN BİLİMLERİ

MEVSİMLER VE İKLİM

DNA VE GENETİK KOD

BASINÇ

MADDE VE ENDÜSTRİ

ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ VE ÇEVRE BİLİMLERİ

ELEKTRİK YÜKLERİ VE ELEKTİRİK ENERJİSİ

İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

BİR KAHRAMAN DOĞUYOR

MİLLİ UYANIŞ:BAĞIMSIZLIK

YOLUNDA ATILAN ADIMLAR

MİLLİ BİR DESTAN: YA İSTİKLAL YA ÖLÜM

ATATÜRKÇLÜK VE ÇAĞDAŞLAŞAN TÜRKİYE

DEMOKRATİKLEŞME ÇABALARI ATATÜRK DÖNEMİ DIŞ POLİTİKASI

ATATÜRK'ÜN ÖLÜMÜ VE SONRASI

İNGİLİZCE

FRIENDSHIP

TEEN LIFE

IN THE KITCHEN

ON THE PHONE

THE INTERNET

ADVENTURES

TOURİSM

CHORES

SCİENCE

NATURAL FORCES

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ