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LGS sınav tarihi 2021... LGS'de hangi konulardan çıkacak? 2021 LGS başvuruları nereden, nasıl yapılacak?

18.01.2021 10:47 | Son Güncelleme:
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LGS sınav tarihi 2021... LGS'de hangi konulardan çıkacak? 2021 LGS başvuruları nereden, nasıl yapılacak?

Yüz binlerce öğrencinin bu yıl katılacağı 2021 LGS sınavı için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Koronavirüs salgınından dolayı 2021 LGS ne zaman yapılacak merak eden öğrencilere MEB'den tarih değişikliği için bir açıklama gelmediğini belirtelim. LGS 2021 sınavında hangi konulardan çıkacağı da açıklandı. Sınav geçen yıl olduğu gibi iki oturumda gerçekleşecek. Peki LGS başvuruları nasıl yapılacak? İşte LGS 2021 son durum ve Ocak ayı sözel ve sayısal çalışma soruları...

Geçtiğimiz yıl yaklaşık 1,7 milyon öğrencinin katıldığı LGS sınavına bu yıl da benzer rakamda öğrencinin katılması bekleniyor. Pandemi nedeniyle online olarak internet üzerinden yapılan LGS başvurularının bu yıl yüz yüze yapılması öngörülüyor. 2021 LGS'de hangi konulardan çıkacak merak eden öğrenciler, geçtiğimiz yılda olduğu gibi sadece yüz yüze alınan derslerden mi konu çıkar merak ediyor. MEB'in LGS 2021'de çıkacak konular açıklamasında, öğrenciler tüm ders ve konulardan sorumlu olacaklar. EBA TV üzerinden uzaktan eğitim görerek 2020-2021 eğitim ve öğretim hayatına devam eden öğrenciler, geçen yıl pandemi dolayısıyla yaşanan sınav sürecinin tekrar yaşanıp yaşanmayacağını merak ediyor. Vaka sayıları artışa geçtiği için geçtiğimiz yıl Aralık ayında yapılacak sınavlar MEB ve ÖSYM tarafından ertelendiği için öğrenciler benzer durumun bu yıl yaşanıp yaşanmayacağını merak ediyor. LGS 2021 ertelenir mi araştırması yapan adaylara, MEB'den henüz böyle bir açıklama gelmediğini belirtelin. İşte LGS Ocak ayı sözel ve sayısal çalışma soruları ve LGS sınavı son durum...

2021 LİSEYE GEÇİŞ SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK? İŞTE LGS 2021 SINAV TARİHİ!

Liseye Geçiş sınavu bu yıl 6 Haziran Pazar günü Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak. Geçtiğimiz yıl koronavirüs pandemisi nedeniyle otomatik olarak sistem üzerinden gerçekleşen başvurular bu yıl nasıl yapılacak henüz bilinmiyor.
Bu yıl LGS sınavından hemen bir hafta önce MEB tarafından öğrencilerin sınav giriş yerlerinin açıklanması bekleniyor. Detaylar öğrencilere e-Okul üzerinden paylaşılacak. Öğrenciler LGS sınavı kurallarına ve sınava hangi okulda gireceğine yine e-Okul üzerinden ulaşabilecek.

LGS SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

2021 LGS sınavına girebilme şartları şunlardır;

2020–2021 Öğretim yılında örgün ortaokulların 8’inci sınıfında öğrenim hayatına devam ediyor olmak.

Geçici Eğitim Merkezi Öğrencileri ve Açık Öğretim Ortaokulu için Örgün ortaöğretim kurumuna kayıt olmak. Bu okulların birinde 8. sınıfa devam ediyor olmak.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olan yurtdışı okullarında eğitim gören
öğrenciler 8’inci sınıfta eğitim görmesi ve e-Okul’da kayıtlı olduğu takdirde LGS sınavına başvuruda bulunabilir.

2021 LGS'DE KAÇ SORU SORULACAK?

Koronavirüs sebebiyle 2020 yılında yapılan sınavlarda öğrenciler online eğitim almadan önceki yanı sadece yüz yüze eğitim aldıkları birinci dönem konularına ait derslerden soru sorulmuştu. Milli Eğitim Bakanlığı'nun bu yıl yani 2021 yılında yapacağı sınavda önceki yıldaki gibi değişiklik yapmayacağı ve öğrencilerin tüm konu ve kazanımlardan soru çıkacağı açıklandı. İşte 2021 LGS'de öğrencilere sorulacak soru sayısı;

LGS1

2021 LGS'DE ÖĞRENCİLERİN SORUMLU OLDUĞU KONULAR!

TÜRKÇE

CÜMLEDE ANLAM
SÖZCÜKTE ANLAM
SES BİLGİSİ
PARÇADA ANLAM
NOKTALAMA İŞARETLERİ
YAZIM KURALLARI
FİİLİMSİLER
CÜMLENİN ÖGELERİ
CÜMLE VURGUSU
FİİLDE ÇATI
YAZI (METİN) TÜRLERİ
ANLATIM BOZUKLUKLARI
CÜMLE ÇEŞİTLERİ
SÖZ SANATLARI
SÖZEL MANTIK

MATEMATİK

ÇARPANLAR VE KATLAR
ÜSLÜ İFADELER
KAREKÖKLÜ İFADELER
VERİ ANALİZİ
BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI
CEBİRSEL İFADELER VE ÖZDEŞLİK
DOĞRUSAL DENKLEMLER
EŞİTSİZLİKLER
ÜÇGENLER
EŞLİK VE BENZERLİK
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ
GEOMETRİK CİSİMLER

FEN BİLİMLERİ

MEVSİMLER VE İKLİM
DNA VE GENETİK KOD
BASINÇ
MADDE VE ENDÜSTRİ
ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ VE ÇEVRE BİLİMLERİ
ELEKTRİK YÜKLERİ VE ELEKTİRİK ENERJİSİ

İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

BİR KAHRAMAN DOĞUYOR
MİLLİ UYANIŞ:BAĞIMSIZLIK
YOLUNDA ATILAN ADIMLAR
MİLLİ BİR DESTAN: YA İSTİKLAL YA ÖLÜM
ATATÜRKÇLÜK VE ÇAĞDAŞLAŞAN TÜRKİYE
DEMOKRATİKLEŞME ÇABALARI ATATÜRK DÖNEMİ DIŞ POLİTİKASI
ATATÜRK'ÜN ÖLÜMÜ VE SONRASI

İNGİLİZCE

FRIENDSHIP
TEEN LIFE
IN THE KITCHEN
ON THE PHONE
THE INTERNET
ADVENTURES
TOURİSM
CHORES
SCİENCE
NATURAL FORCES

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

KADER İNANCI
ZEKAT VE SADAKA
DİN VE HAYAT
HZ. MUHAMMED'İN ÖRNEKLİĞİ
KURAN-I KERİM VE ÖZELLİKLERİ

2020 YILINDA LGS'YE KAÇ ÖĞRENCİ KATILDI?

Geçtiğimiz yıl MEB tarafından yapılan LGS 2020 sınavına 1 milyon 671 bin 337 öğrenci başvuru yapmıştı. Önceki yıl, yani 2019 yılında yapılan başvuruyla karşılaştıracak olursak sınava katılan öğrenci sayısı yüzde 43 oranında artış gösterdi. Geçtiğimiz yıl LGS 2020 sınavının ilk oturumuna 1 milyon 472 bin 88, ikinci oturumuna ise 1 milyon 472 bin 303 öğrenci katıldı.

2021 OCAK AYI LGS ÖRNEK SORULARI!

Binlerce kişinin gireceği Liseye Geçiş sınavı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bir değişiklik yapılmazsa eğer 6 Haziran 2021 tarihinde Pazar günü yapılacak. MEB bu süreçte öğrencilere kaynaklar vermeye devam ediyor. 2021 yılının
Ocak ayı örnek sayısal ve sözel soruları yayımlandı. Aşağıdaki linkten bu sorulara ulaşabilirsiniz.

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OCAK AYI LGS SÖZEL ÖRNEK SORULARI İÇİN TIKLAYINIZ

OCAK AYI LGS SAYISAL ÖRNEK SORULARI İÇİN TIKLAYINIZ

8. SINIF ÖĞRENCİLERİNE ÖZEL SINAV ÖZEL YAYINLARI!

Milli Eğitim Bakanlığı'nın LGS sınavına girecek adaylar için EBA Ortaokul
programında düzenli olarak hafta sonu sınavlar yapıyor. 2021 Ocak ayı LGS sınavları ve yayın takvimine aşağıdan ulaşılacak.

LGS 3

LGS HAFTA SONU SINAV ÖZEL YAYINLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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