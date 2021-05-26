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LGS sınav tarihi ile ilgili açıklama | LGS ertelenir mi? LGS ne zaman?

26.05.2021 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) için öğrencilerin heyecanı sürerken, LGS’nin yapılacağı tarihin ertelenip ertelenmeyeceği de merak ediliyor. Koronavirüs salgını sebebiyle eğitimlerine uzaktan devam eden öğrenciler, liseleri geçiş için girecekleri sınavı yüz yüze bir şekilde olacak. Vaka sayılarına göre sınav tarihinin yeniden düzenlenip düzenlenmeyeceği ise araştırılıyor.

LGS sınav tarihi ile ilgili açıklama | LGS ertelenir mi? LGS ne zaman?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) için, öğrencilere ve velilere bir duyuru yaptı. LGS sınavı ile ilgili kafa karışıklıklarına ve sınav ile ilgili detaylara açıklık getiren Selçuk, “LGS için herhangi bir erteleme şu an için söz konusu değil.” dedi.

LGS ERTELENİR Mİ?

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“LGS sınavı ertelenecek mi?” sorusunun yanıtı, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yaptığı açıklama ile belli oldu. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilecek merkezi sınava katılacak öğrenciler, söz konusu sınava Haziran ayında katılacak. Canlı yayında sınava dair bilgiler veren Bakan Selçuk yaptığı açıklamada, "LGS sınavının tarihinde erteleme söz konusu değil, 6 Haziran'da yapılacak. " dedi. Öte yandan LGS müfredatı ile ilgili geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Bakan Selçuk, bu yıl dil bilgisinden soru sorulmayacağını bildirmişti.

LGS NE ZAMAN?

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6 Haziran’da yapılacak sınav için Bakan Selçuk; “Biz her türlü tedbiri alarak, kontrollü bir şekilde sınavı yapacağız. Bu sene sınavda çok uzun paragraf soruları olmayacak.

Ek öğretmen atamalarına da değinen Selçuk "Bunu tekrar tekrar soruyorlar. Şu anda bir değişiklik yok. Ama artması noktasında Milli Eğitim Bakanlığı'nın talebi var. Bunların görüşmeleri yapılıyor. İmkan doğduğunda artmasını isteriz, buna ihtiyacımız var. Onların da ne kadar istediğinin farkındayız. Bunu belirleyen bütçe imkanları. Bu sene bir düşüklük oldu. Engelli öğretmenlerin atamasını geçtiğimiz dönemlerde yaptık yine yapacağız merak etmesinler." dedi.

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