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LGS sınavı için en etkili ve zihin açıcı başarı duaları! LGS sınavına girerken hangi dualar okunur?

04.06.2022 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 LGS sınav duası, sınava girecek olan adaylar tarafından sıklıkla araştırılıyor. Öğrenciler ve desteklerini esirgemeyen veliler LGS sınavı için başarı duası ile destek olmak istiyorlar. Peki LGS sınavı için en etkili ve zihin açıcı başarı duaları neler? LGS sınavına girerken hangi dualar okunur? İşte ayrıntılar...

LGS sınavı için en etkili ve zihin açıcı başarı duaları! LGS sınavına girerken hangi dualar okunur?

LGS Sınavı için geri sayım sürüyor. Adaylar 5 Haziran Pazar günü sınava girecekler. Çalışma sürecini bitiren öğrenciler şimdi ise sınava girerken okunacak dualar konusunda araştırmalara başladı. Peki LGS sınavı başarı duası nasıl okunur?

LGS SINAVI İÇİN EN ETKİLİ VE ZİHİN AÇICI BAŞARI DUALARI!

'Rebbi ethılni müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin vec al li min ledünke sültanen nasira.' /(İsra 80.ayet)

Türkçe okunuşu:

' Ya Rabbi! Beni doğru giriş ile girdir ve doğru çıkış ile çıkar. Ya Rab, katından bana yardımcı kuvvet nasip eyle.' Bu dua sınava girilmeden 3 kez okunursa, Allah imtihana girecek olan kişiye yardımcı olacaktır.

SINAVA GİRERKEN OKUNMASI GEREKEN DUALAR

Kalem suresi, sınava girerken okunabilecek dualar arasında bulunuyor. İşte Kalem suresinin okunuşu:

1.Nun velkalemi ve ma yesturune.

2.Ma ente binı'meti rabbike bimecnunin.

3.Ve inne leke leecren ğayre memnunin.

4.Ve inneke le'ala hulukın 'azıymin.

5.Fesetubsıru ve yubsırune.

6.Bieyyikumulmeftunu.

7.İnne rabbeke huve a'lemu bimen dalle'an sebiylihi ve huve a'lemu bilmuhtediyne.

8.Fela tutı'ılmukezzibiyne

9.Veddu lev tudhinu feyudhinune.

10.Ve la tutı' kulle hallafin mehiyni.

11.Hemmazin meşşain binemiymin.

12.Menna'ın lilhayri mu'tedin esiymin.

13.'utullin ba'de zalike zeniymen.

14.En kane za malin ve beniyne.

15.İza tutla 'aleyhi ayatuna kale esatıyrulevveliyne.

16.Senesimuhu 'alelhurtumi.

17.İnna belevnahum kema belevna ashabelcenneti iz aksemu leyasri munneha musbihıyne.

18.Ve la yestesnune.

19.Fetafe 'aleyha taifun min rabbike ve hum naimune.

20.Feasbehat kessariymi.

21.Fetenadev musbihıyne.

22.Eniğdu 'ala harsikum in kuntum sarimiyne.

23.Fentaleku ve hum yetehafetune.

24.En la yedhulennehelyevme 'aleykum miskiynun.

25.Ve ğadev 'ala hardin kadiriyne.

26.Felemma reevha kalu inna ledallune.

27.Bel nahnu mahrumune.

28.Kale evsetuhum elem ekul lekum levha tusebbihune.

29.Kalu subhane rabbina inna kunna zalimiyne.

30.Feakbele ba'duhum 'ala ba'dın yetelavemune.

31.Kalu ya veylena inna kunna tağıyne.

32.'asa rabbuna en yubdilena hayren minha inna ila rabbina rağıbune.

33.Kezalikel'azabu ve le'azabul'ahıreti ekberu lev kanu ya'lemune.

34.İnne lilmuttekıyne 'ınde rabbihim cennatin ne'ıymi.

35.Efenec'alulmuslimiyne kelmucrimiyne.

36.Ma lekum keyfe tahkumune.

37.Emlekum kitabun fiyhi tedrusune.

38.İnne lekum fiyhu lema tehayyerune.

39.Em lekum eymanun 'aleyna baliğatun ila yevmilkıyameti inne lekum lema tahkumune.

40.Selhum eyyuhum bizalike ze'ıymun.

41.Emlehum şureka'u felye'tu bişurekaihim in kanu sadikıyne.

42.Yevme yukşefu 'an sakın ve yud'avne ilessucudi fela yestetıy'une.

43.Haşi'aten ebsaruhum terhekuhum zillefun ve kad kanu yud'avne ilessucudi ve lum salimune.

44.Fezerniy ve men yukezzibu bihazelhadiysi senestedricuhum min haysu la ya'lemune.

45.Ve umliy lehum inne keydiy metiynun.

46.Em tes'eluhum ecren fehum min mağremin muskalune.

47.Em 'ındehumulğaybu fehum yektubune.

48.Fasbir lihukmi rabbike ve la tekun kesahıbilhuti iz nada ve huve mekzumun.

49.Levla en tedarekehu nı'metun min rabbihi lenubize bil'arai ve huve mezmumun.

50.Fectebahu rabbuhu fece'alehu minessalihıyne.

51.Ve in yekadulleziyne keferu leyuzlikuneke biebsarihim lemma semi'uzzikre ve yekulune innehu lemecnunun.

52.Ve ma huve illa zikrun lil'alemiyne.

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