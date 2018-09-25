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LGS soruları değişiyor! Detaylar ortaya çıktı

EĞİTİM HABERLERİ  | 25.09.2018 11:54 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un 15 Ekim’de açıklayacağı çalışmayla ilgili başlıklar netleşiyor. LGS’de ezbere dayalı sorular azaltılacak, öğrenmeye dayalı sorular artacak.

LGS soruları değişiyor! Detaylar ortaya çıktı

Eğitimde kaliteyi artırmak için hazırlanan ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un 15 Ekim'de açıklayacağı vizyon belgesiyle ilgili bazı ayrıntılar ortaya çıktı.

Akşam gazetesinin haberine göre, vizyon belgesinde yer alacak başlıklardan biri de Liselere Geçiş Sistemi. Buna göre; liselere geçiş sistemi veya müfredat değişikliği öngörülmüyor.

Onun yerine sınavda sorulan soruların ağırlıklarıyla ilgili olarak bir düzenleme yapılması planlanıyor. Ortaokuldan, liselere geçiş sınavında ezbere dayalı soruların ağırlığı azalacak. Öğrencilere öğrenmeye ve yoruma dayalı sorular yöneltilecek. Öğrencilere sayısal bölüm sorularında formül ağırlıklı sorular yer almayacak. Ezbere dayalı eğitimin önüne geçmek içinde, deney ve gözleme dayalı öğrenme desteklenecek.

TEKNOLOJİ KONULARI AĞIRLIKLI

Eğitimin geleceğe açılan kapısı olan Eğitim Bilişim Ağı’nın kapsamı genişletilerek içeriği güçlendirilecek. Her bir öğrencinin kullanımına ücretsiz olarak sunulan çevrimiçi bir sosyal eğitim platformu sayesinde LGS’ye girecek öğrencilere yol gösterilmiş olacak. Sınavda ağırlık verilecek sorular arasında teknoloji konuları da öne çıkacak. Derslerde dil ve iletişim kurma becerilerinin artırılmasına sağlanacak, bu kapsamda öğrencilerin kitap okuması teşvik edilecek. Sınavlardaki Türkçe soruları da bu değişiklik doğrultusunda yeniden değerlendirilecek.

ÖĞRETMEN KALİTESİ ARTACAK

Yeni düzenlemeler sadece öğrencileri kapsamayacak. Öğretmenlerin de öğretme becerilerini de geliştirecek eğitimler verilecek. Eğitimlerle birlikte öğretmen kalitesinin artırılması da sağlanacak. Öğretmen kalitesinin artışının sınavlardaki başarı oranını da artırması hedeflenmiş olacak. Sınavlarla ilgili örnek sorularda daha erken yayınlanacak.

YÖK İLE PROTOKOL GÜNDEMDE

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, öğretmen eğitiminin, MEB, YÖK ve eğitim fakülteleriyle birlikte yapılandırılacağını bildirdi: Bakanlığın projelerini YÖK yetkililerine anlatacağız. Bakan Selçuk, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ile yaptığımız ön görüşmede konuya ilişkin aldığımız prensip kararını bir protokole bağlayacağız.

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