LGS ve YKS 2023 hakkında açıklama! Bakan Özer duyurdu! LGS YKS konuları neler?

LGS ve YKS konuları ile ilgili son dakika açıklaması Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından yapıldı. Bakan Özer, "Tüm Türkiye'de bu yıl LGS’ye girecek öğrencilerimiz II. dönem konularından, YKS’ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın II. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır." dedi.

"DEVAM ŞARTI ARANMAYACAK"

Bakan Özer açıklamasında "2. dönem tüm sınıf ve kademelerde devam şartı aranmayacak bunu daha önce açıklamıştık." ifadesini kullandı ve "2023'te LGS'yi sadece 8. sınıfın birinci dönem konularından yapacağız. " diyerek ikinci dönem konularının dahil olmadığını duyurdu.

YKS’ye girecek öğrencilerin ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacağını açıkladı.

LGS NE ZAMAN YAPILACAK?

LGS'nin ne zaman yapılacağı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.. Geçtiğimiz yıl 5 Haziran 2022 Pazar tarihinde sınav uygulanmıştı.

YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

Üniversite sınavı başvuru tarihleri, henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl sınava başvuru işlemleri, 11 Şubat - 07 Mart 2022 tarihleri arasında alınmıştı.

