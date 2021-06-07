LGS'ye girmeden liseye gidilir mi? Adrese dayalı okul tercihi nasıl yapılır| İşte LGS'nin önemi

Her yıl binlerce öğrencinin katılım sağladığı Liselere Geçiş Sınavı (LGS), bugün gerçekleştirildi. LGS sonrasında adylar açıklanacak puanlarına göre bir tercih sürecine girecek. Haziran ayının sonunda açıklanması beklenen sınav sonuçları büyük bir heyecanla beklenirken, veliler ve öğrenciler tarafından bir soru araştırılmaya başlandı. LGS'ye girmeden liseye gidilir mi? İşte merak edilen ayrıntılar... LGS'YE GİRMEDEN LİSEYE GİDİLİR Mİ? Sınavsız liseye gidilebilir mi sorusu öğrenciler ve veliler tarafından en çok merak edilen soruların başında yer alıyor. Konuya ilişkin olarak ise devlet, özel ve imam hatip ortaokullarının 8’inci sınıfında eğitim gören tüm öğrenciler ile geçici eğitim merkezlerinde örgün ortaöğretim kurumuna kayıt olma şartını taşıyan 8’inci sınıf öğrencilerinin, Merkezî Sınav başvurusu Bakanlık tarafından otomatik olarak yapıldı. Fakat öğrencilerin, sınava katılma zorunluluğu bulunmamaktadır. 2018 yılından bu yana lise de öğrenim görmek için sınavlı ve sınavsız iki seçenek sunulmaktadır. Biri LGS ile yerleştirme diğeri ise sınavsız yani okul puanıyla adresilerine en yakın okula kayıt şeklinde yapılabilmektedir.

LGS sınav puanıyla öğrenci her okul türünden en az 2, en fazla 5 tercih hakkı veriliyor. Geçen yıl MEB tercih hakkını 10'a çıkarmıştı. Öğrenciler; Merkezî Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Okullar, Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 3 grupta tercih yapabiliyor. Merkezî Sınava girmeyen öğrenciler ise Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 2 grupta tercih yapabiliyor. Sınava katılmayan öğrencilere Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar tercih ekranı açılmıyor. Yani LGS'ye girmeden en yakın okul için Yerel Yerleştirme ile tercih yapabilecek. ADRESE DAYALI ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME NASIL YAPILIR? LGS’de öğrenci puanına uygun aynı ilçede bulunan okullara gidiyordu. Fakat özellikle büyükşehirlerde bazı ilçelerin büyük olmasından dolayı, öğrenciler evinden uzakta okullara gitmek zorunda kalıyordu. Bu durum hem öğrenci hem de veliler için güvenlik ve maddi sıkıntılara yol açıyordu. Adrese dayalı öğrenci yerleştirme sisteminde ise bu sorunlar ortadan kalkmış olacak. Eski TEOG sisteminde tüm öğrencilerin sınava girmesi zorunluydu. Fakat yeni sistemde (LGS) sınava girmek öğrencinin isteğine bağlı olacak. Öğrenciler sınava girmeseler bile tercih ettikleri liseye yerleştirilecek.