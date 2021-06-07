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LGS'ye girmeden liseye gidilir mi? Adrese dayalı okul tercihi nasıl yapılır| İşte LGS'nin önemi

07.06.2021 00:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sınavı (LGS) bu yıl 6 Haziran Pazar günü gerçekleştirildi. Bugün gerçekleştirilen sınavın ardından adaylar, sınav sonuçları ve tercih sürecine ilişkin araştırmalar yaparken, diğer yandan ise LGS'ye girmeden liseye gidilip gidilmeyeceği merak ediliyor. Peki LGS'ye girmeden liseye gidilir mi? İşte LGS'nin önemi...

LGS'ye girmeden liseye gidilir mi? Adrese dayalı okul tercihi nasıl yapılır| İşte LGS'nin önemi

Her yıl binlerce öğrencinin katılım sağladığı Liselere Geçiş Sınavı (LGS), bugün gerçekleştirildi. LGS sonrasında adylar açıklanacak puanlarına göre bir tercih sürecine girecek. Haziran ayının sonunda açıklanması beklenen sınav sonuçları büyük bir heyecanla beklenirken, veliler ve öğrenciler tarafından bir soru araştırılmaya başlandı. LGS'ye girmeden liseye gidilir mi? İşte merak edilen ayrıntılar...

LGS'YE GİRMEDEN LİSEYE GİDİLİR Mİ?

Sınavsız liseye gidilebilir mi sorusu öğrenciler ve veliler tarafından en çok merak edilen soruların başında yer alıyor. Konuya ilişkin olarak ise devlet, özel ve imam hatip ortaokullarının 8’inci sınıfında eğitim gören tüm öğrenciler ile geçici eğitim merkezlerinde örgün ortaöğretim kurumuna kayıt olma şartını taşıyan 8’inci sınıf öğrencilerinin, Merkezî Sınav başvurusu Bakanlık tarafından otomatik olarak yapıldı. Fakat öğrencilerin, sınava katılma zorunluluğu bulunmamaktadır. 2018 yılından bu yana lise de öğrenim görmek için sınavlı ve sınavsız iki seçenek sunulmaktadır. Biri LGS ile yerleştirme diğeri ise sınavsız yani okul puanıyla adresilerine en yakın okula kayıt şeklinde yapılabilmektedir.

LGS sınav puanıyla öğrenci her okul türünden en az 2, en fazla 5 tercih hakkı veriliyor. Geçen yıl MEB tercih hakkını 10'a çıkarmıştı.

Öğrenciler; Merkezî Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Okullar, Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 3 grupta tercih yapabiliyor. Merkezî Sınava girmeyen öğrenciler ise Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 2 grupta tercih yapabiliyor. Sınava katılmayan öğrencilere Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar tercih ekranı açılmıyor. Yani LGS'ye girmeden en yakın okul için Yerel Yerleştirme ile tercih yapabilecek.

LGS'ye girmeden liseye gidilir mi? Adrese dayalı okul tercihi nasıl yapılır| İşte LGS'nin önemi

ADRESE DAYALI ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME NASIL YAPILIR?

LGS’de öğrenci puanına uygun aynı ilçede bulunan okullara gidiyordu. Fakat özellikle büyükşehirlerde bazı ilçelerin büyük olmasından dolayı, öğrenciler evinden uzakta okullara gitmek zorunda kalıyordu. Bu durum hem öğrenci hem de veliler için güvenlik ve maddi sıkıntılara yol açıyordu. Adrese dayalı öğrenci yerleştirme sisteminde ise bu sorunlar ortadan kalkmış olacak.

Eski TEOG sisteminde tüm öğrencilerin sınava girmesi zorunluydu. Fakat yeni sistemde (LGS) sınava girmek öğrencinin isteğine bağlı olacak. Öğrenciler sınava girmeseler bile tercih ettikleri liseye yerleştirilecek.

OKUL TERCİHİ VE YERLEŞTİRME NASIL YAPILIR?

Sınava girmek istemeyen öğrenciler evine en yakın olan 5 okuldan birini seçebilecek. Bu okullar Anadolu Lisesi, İmam Hatip Lisesi, Meslek Lisesi ya da diğer liseler olabilir. Sınava giren öğrencilerin de 5 tercih hakkı bulunacak. Milli Eğitim Bakanlığı, Mayıs ayında Fen Liseleri gibi okullarda eğitim almak isteyen öğrenciler için listeyi açıklayacak. Puanıyla yerleşemeyen öğrenciler, yine evlerine en yakın okulu tercih edecek.
LGS'ye girmeden liseye gidilir mi? Adrese dayalı okul tercihi nasıl yapılır| İşte LGS'nin önemi

LGS sınavını tamamlayan öğrenciler tercih işlemlerini yaparak uygun ve istedikleri okula yerleştirilmektedirler. Belli bir puana sahip olan öğrenciler Fen Lisesi, Sağlık Meslek Lisesi, Anadolu Meslek Lisesi, Kız Meslek Lisesi, Endüstri Meslek Lisesi, Turizm Lisesi, Güzel Sanatlar Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi gibi eğitim kurumlara tercih işlemi yapmaktadırlar. LGS sınav sonucu ile 2 tip yerleştirme yapılmaktadır. İlk olarak LGS sınavında alınan puanla liselere yerleşme işlemi yapılır. İkinci yapıda ise öğrencinin adresine göre puansız yerleştirme yapılmaktadır.

LGS'ye girmeden liseye gidilir mi? Adrese dayalı okul tercihi nasıl yapılır| İşte LGS'nin önemi


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Milli Eğitim Bakanlığı LGS Liselere Geçiş Sınavı
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