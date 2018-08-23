LGS yerleştirmeye esas 3. nakil tercih dönemi ne zaman? İşte MEB 2018 LGS nakil tercih başvuru sonuç takvimi

Liseye geçişte yerleştirmeye esas 3. nakil tercih dönemi ne zaman başlayacak merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı, geçen hafta bayram öncesinde 2. nakil tercih sonuçlarını açıklamıştı. Bu sonuçların açıklanması sonrası yeni boş kontenjanlar e-okul'da açıldı. LGS 3. nakil tercih dönemi başladığı vakit veliler ve öğrenciler, bu kontenjanlara göre tercihlerini yapacaklar ve sonuçlarını beklemeye başlayacaklar. Peki LGS 3. tercih dönemi ne zaman başlıyor? İşte MEB 2018 LGS nakil tercih başvuru sonuç takvimi...
MEB tarafından açıklanan LGS nakil tercih sonuç takvimine göre tercihler 4 dönemde yapılacak. Şu ana kadar iki dönem geçti ve 2. nakil sonuçları geçen hafta açıklandı. Bayram nedeniyle nakil dönemine bir hafta ara verildi. LGS 3. nakil tercihleri, 27-31 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Sonuçları ise 3 Eylül'de açıklanacak.
|TARİH
|İŞLEM
|06-10 Ağustos 2018
|Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması
|13 Ağustos 2018
|Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı
|13-17 Ağustos 2018
|Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması
|19 Ağustos 2018
|Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı
|27-31 Ağustos 2018
|Yerleştirmeye Esas 3. Nakil Tercih Başvurularının Alınması
|03 Eylül 2018
|Yerleştirmeye Esas 3. Nakil Sonuçlarının İlanı
|03-06 Eylül 2018
|Yerleştirmeye Esas 4. Nakil Tercih Başvurularının Alınması
|08 Eylül 2018
|Yerleştirmeye Esas 4. Nakil Sonuçlarının İlanı
|17 Eylül 2018
|2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı
MEB, gerek merkezi gerekse de yerel yerleştirmeye esas nakil işlemleri ile ilgili olarak öğrenciler ve veliler için ayrıntılı bir kılavuz yayımladı. Kılavuzda nakil başvurusu, başvuruların değerlendirilmesi, nakil süreci ile ilgili tüm detaylar yer almaktadır. Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
Liseye geçiş nakil başvuru kılavuzu için tıklayınız
Nakil başvurusu öğrenci ve velisi tarafından https://eokul.meb.gov.tr/ internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan okul tercihlerinin ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılması gerekiyor.
İlk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde Kayıt Alanından okul tercih etme zorunluluğu bulunmayacaktır. Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerel yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk tercihini Kayıt Alanından seçmek kaydıyla en fazla 5 (beş) okul tercihinde bulunabileceklerdir. Tercih yapan öğrencilerin farklı okul türü tercih etme zorunluluğu olmayacaktır.
Yerleştirmeye esas nakiller, “Tercih ve Yerleştirme Takviminde” belirtilen tarih ve sürelerde 4 (dört) dönemde yapılacaktır. Her dönemde; Merkezî Sınav Puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 5 (beş), yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için de en fazla 5 (beş) okul tercihi yapılabilecektir.
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