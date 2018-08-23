LGS yerleştirmeye esas 3. nakil tercih dönemi ne zaman? İşte MEB 2018 LGS nakil tercih başvuru sonuç takvimi

Liseye geçişte yerleştirmeye esas 3. nakil tercih dönemi ne zaman başlayacak merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı, geçen hafta bayram öncesinde 2. nakil tercih sonuçlarını açıklamıştı. Bu sonuçların açıklanması sonrası yeni boş kontenjanlar e-okul'da açıldı. LGS 3. nakil tercih dönemi başladığı vakit veliler ve öğrenciler, bu kontenjanlara göre tercihlerini yapacaklar ve sonuçlarını beklemeye başlayacaklar. Peki LGS 3. tercih dönemi ne zaman başlıyor? İşte MEB 2018 LGS nakil tercih başvuru sonuç takvimi...

LGS 3. YERLEŞTİRME TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN?

MEB tarafından açıklanan LGS nakil tercih sonuç takvimine göre tercihler 4 dönemde yapılacak. Şu ana kadar iki dönem geçti ve 2. nakil sonuçları geçen hafta açıklandı. Bayram nedeniyle nakil dönemine bir hafta ara verildi. LGS 3. nakil tercihleri, 27-31 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Sonuçları ise 3 Eylül'de açıklanacak.

2018 LGS NAKİL BAŞVURU SONUÇ TAKVİMİ

TARİH İŞLEM 06-10 Ağustos 2018 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması 13 Ağustos 2018 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı 13-17 Ağustos 2018 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması 19 Ağustos 2018 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı 27-31 Ağustos 2018 Yerleştirmeye Esas 3. Nakil Tercih Başvurularının Alınması 03 Eylül 2018 Yerleştirmeye Esas 3. Nakil Sonuçlarının İlanı 03-06 Eylül 2018 Yerleştirmeye Esas 4. Nakil Tercih Başvurularının Alınması 08 Eylül 2018 Yerleştirmeye Esas 4. Nakil Sonuçlarının İlanı 17 Eylül 2018 2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı

NAKİL BAŞVURU KILAVUZU

MEB, gerek merkezi gerekse de yerel yerleştirmeye esas nakil işlemleri ile ilgili olarak öğrenciler ve veliler için ayrıntılı bir kılavuz yayımladı. Kılavuzda nakil başvurusu, başvuruların değerlendirilmesi, nakil süreci ile ilgili tüm detaylar yer almaktadır. Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.