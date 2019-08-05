HABER

Libya'da Hafter güçlerinden hava saldırısı: 20 ölü

DÜNYA HABERLERİ  | 05.08.2019 06:51 | Son Güncelleme

Libya'da General Halife Hafter güçlerine ait uçakların ülkenin güneybatısında yer alan Merzuk kentine düzenlediği hava saldırısında 20 kişi öldü, 35'den fazlası yaralandı.

Libya'da Hafter güçlerinden hava saldırısı: 20 ölü

'El-Ahrar' Televizyonu'nun Merzuk kentinden milletvekili Rahme Adem'e dayandırarak verdiği habere göre, Hafter güçlerine ait askeri bir uçağın düzenlediği hava saldırısında Tebu kabilesinden 20 kişi öldü, 35'den fazlası yaralandı.

Merzuk Belediye Meclis üyesi Muhammed Ömer, Tebu kabilesinin yaşadığı El-Kale Mahallesi'nin hedef alındığı saldırıda can ve mal yabı yaşandığını açıkladı ancak ayrıntılı bilgi vermedi.

Basında ise saldırıda bir düğün alayının hedef alındığı bilgisi yer aldı.

Hafter güçlerinden konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA

PARTNERÖlümünden sonra da erkekleri kendine aşık ettiÖlümünden sonra da erkekleri kendine aşık etti
Mısır'da korkunç olay!Mısır'da korkunç olay!
Ülke basını bu olayı konuşuyor! Şoke eden iddia!Ülke basını bu olayı konuşuyor! Şoke eden iddia!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Libya darbeci Hafter

En Çok Okunan Haberler

G.Saray'a müjde! Çifte talip var

G.Saray'a müjde! Çifte talip var

YKS tercih sonuçlarıyla ilgili flaş açıklama!

YKS tercih sonuçlarıyla ilgili flaş açıklama!

Acun Ilıcalı'dan TV8'e flaş transfer! İşte yeni program

Acun Ilıcalı'dan TV8'e flaş transfer! İşte yeni program

Ülke basını bu olayı konuşuyor! Şoke eden iddia!

Ülke basını bu olayı konuşuyor! Şoke eden iddia!

HDP'li il başkanı gözaltına alındı

HDP'li il başkanı gözaltına alındı

31 Mart seçimi iptal olunca yeniden sandığa gidildi! Kazanan belli oldu

31 Mart seçimi iptal olunca yeniden sandığa gidildi! Kazanan belli oldu

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

ABD Başkanı Trump'tan S-400 açıklaması!

ABD Başkanı Trump'tan S-400 açıklaması!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

'İsrail ile imzalanan anlaşmalar askıya alındı'

'İsrail ile imzalanan anlaşmalar askıya alındı'

ABD'den bomba iddia: Düşürmüş olabiliriz

ABD'den bomba iddia: Düşürmüş olabiliriz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mısır'da korkunç olay! Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Mısır'da korkunç olay!

İsrail'in ünlü Demir Kubbe sisteminde çalışan 30 asker kansere yakalandı!

Ülke basını bu olayı konuşuyor! Şoke eden iddia!

Libya’da 124 kişiyi taşıyan uçağın yanına füze düştü!

Libya’da 124 kişiyi taşıyan uçağın yanına füze düştü!

ABD'de 24 saat içinde 3'üncü saldırı! Yaralılar var

ABD'de 3'üncü saldırı! Yaralılar var

Trump’ın kızı Ivanka Trump'tan terör ve şiddet uyarısı

Trump’ın kızından terör uyarısı

Kanser olduğu açıklanmıştı! 'Zafer kazandım' dedi ve duyurdu

Kanser olduğu açıklanmıştı! 'Zafer kazandım' dedi ve duyurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.