Libya Dışişleri Bakanlığı, Mısır ile ortak konsolosluk komitesinin çalışmalarına yeniden başladığını duyurdu

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Libya-Mısır ortak konsolosluk komitesinin, 13. oturumunu salı ve çarşamba günleri Kahire'de gerçekleştirdiği belirtildi.
Açıklamada, oturumda, iki ülke vatandaşlarının vize işlemelerinin kolaylaştırılması, giriş prosedürlerinin sadeleştirilmesi ve giriş ücretlerinin kaldırılması konularının görüşüldüğü belirtildi.
Mısırlı yetkililer, 22 Nisan'da Libyalı mevkidaşları ile başkent Trablus ve Bingazi'deki diplomatik misyonlarını mümkün olan en kısa sürede yeniden açma konusunda anlaştıklarını duyurmuştu. (AA-İHA)
Türkiye ile Mısır da 8 yıl aradan sonra ilk kez resmi olarak görüşmelere başlamıştı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki Türk heyeti, Mısır’ın başkenti Kahire’de bulunan Dışişleri Bakanlığı binasında Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Hamdi Sanad Loza başkanlığındaki heyet ile bir araya gelmişti.