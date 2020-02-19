Libya: Sarraj hükümeti Cenevre'deki barış görüşmesine katılımını askıya aldı

Nisan 2019'dan beri ülkenin en kalabalık kentini ele geçirmeye çalışan Hafter güçlerinin Trablus'taki bir silah deposunu da hedef aldığı belirtiliyor.

Cenevre'deki görüşmelere iki taraftan beş üst düzey yönetici katılacaktı.

Hükümet, buna gerekçe olarak Trablus'un Halife Hafter güçleri tarafından bombalanmasını gösterdi ve saldırılar aralıksız sürerken müzakere yapmanın bir anlamı olmadığını belirtti.

Konuyla ilgili Almanya'da da bir toplantı düzenlenmiş, Türkiye ve Rusya'nın da katıldığı görüşmelerde Libya'ya yönelik BM silah ambargosuna uyulması ve ülke genelinde ateşkese gidilmesi çağrısı yapılmıştı.

Fakat görüşmeler, sahadaki çatışmaları sonlandırmaya yetmemişti.

Reuters'a göre son bir yıldaki çatışmalar nedeniyle en az 150 bin kişi evini terk etmek zorunda kaldı.

Libya, eski devlet başkanı Muammer Kaddafi'nin 2011'de devrilmesinden bu yana çatışmalara sahne oluyor.