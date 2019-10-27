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Libya'da ABD'li diplomattan Bingazi ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2019 02:30 | Son Güncelleme

Libya'daki ABD Misyonu Başkan Yardımcısı Joshua Harris, Bingazi'yi ziyaret ederek Trablus'taki savaşın bitirilmesi yönünde yetkililerle görüşmelerde bulundu

LİBYA (AA) - Libya'daki ABD Misyonu Başkan Yardımcısı Joshua Harris, Bingazi'de yetkililerle Trablus'taki savaşın sonlandırılması için görüşmeler yaptı.

Trablus'taki ABD Büyükelçiliğinin resmi sosyal paylaşım sitesinden yapılan açıklamada, Libya'daki ABD Misyonu Başkan Yardımcısı Joshua Harris, Bingazi'yi ziyaret ederek Trablus'taki savaşın bitirilmesi yönünde yetkililerle görüştü.

Harris'in, Trablus'taki savaşın hızının kesilmesi için Libyalı tarafların Birleşmiş Milletler aracılığıyla siyasi çalışmalar yürütmelerine büyük ihtiyaç duyulduğu konusunda ülkesinin görüşünü sunduğu belirtildi.

Açıklamada, Bingazi'de gerçekleştirilen görüşmelerin kimlerle yapıldığına dair bilgi verilmedi.

Açıklamada, ABD'nin Libya'daki enerji sektörünün istikrarının güçlendirilmesi yönünde yapılan çalışmaları desteklediği kaydedildi.

Açıklamaya göre, görüşmede Harris'in Bingazi'deki yetkililere ülkesinin 11 Eylül 2012'de Bingazi'deki Konsolosluğunda Büyükelçi ile birlikte 3 memurun öldürülmesine neden olan saldırının faillerinin bulunması ve adalete teslim edilmesi konusunda herhangi bir çabayı sunmaktan geri kalmayacağını dile getirdi.

Uzmanlar, gelişmenin ABD'nin 2014'te Libya ile diplomatik ilişkilerini askıya almasının ardından ilk kez Amerikalı bir diplomat tarafından gerçekleştirilen ziyaret olduğuna dikkat çekiyor.

Açıklamada, Amerika Büyükelçiliği Libya'daki güvenlik, ekonomik ve siyasi alandaki yetkililerin şu an yaşanan saldırılara son vermeleri, siyasi çözümü desteklemeleri ve ABD Libya arasında daha güçlü ilişkilerin kurulması çağrısı yapıldı.

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ABD Libya Libya'daki ABD Misyonu Başkan Yardımcısı Joshua Harris Trablus

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