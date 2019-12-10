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Libya'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda siviller yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 11:51 | Son Güncelleme

Libya'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda siviller yaralandı

TRABLUS (AA) - Libya'nın başkenti Trablus'un batısındaki Zaviye kentinde, bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda yoldan geçen bazı siviller yaralandı.

Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Ulusal Güvenlik Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Zaviye kentinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiği belirtildi.

Saldırı sonucu yoldan geçen bazı sivillerin hafif şekilde yaralandığı, çevredeki dükkan ve evlerin de zarar gördüğü kaydedildi.

Açıklamada ayrıca saldırganların hedefinin şehrin güvenliğini bozmak olduğu ifade edildi.

Saldırının sorumluluğunu ise henüz üstlenen olmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Libya patlama Trablus

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