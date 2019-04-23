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Libya'da Hafter güçlerinden UMH'ye ait mevzilere hava saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 23:14 | Son Güncelleme

Libya'da Hafter güçlerinden UMH'ye ait mevzilere hava saldırısı

TRABLUS (AA) - Libya'da General Halife Hafter'e bağlı güçler, başkent Trablus'ta Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birliklerinin mevzilendiği noktalara 4 hava saldırısı gerçekleştirdi.

Hafter'e bağlı güçlerin sözcüsü Ahmed el-Mismari, düzenlediği basın toplantısında, Trablus'un güneyindeki El-Aziziye'de UMH birliklerine ait mevziler ile başkentin batısında mühimmat sağlayan ana üs olarak bilinen 27'nci Kamp'a 4 hava saldırısı düzenlendiğini söyledi.

Mismari, Tümgeneral Usame Cuveyli liderliğindeki birliklere bağlı paralı askerlerin bölgeye ulaşmasının ardından UMH güçlerinin El-Hira bölgesine doğru ilerlemeye çalıştığını kaydetti.

Genel olarak bölgenin kontrolleri altında olduğunu savunan Mismari, çatışmaların sürdüğünü ifade etti.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü, Trablus ve çevresindeki çatışmalarda bugüne kadar 264 kişinin yaşamını yitirdiğini, bin 266'sının yaralandığını duyurmuştu.

Meşruiyet krizinin 2011 yılından bu yana sürdüğü Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip UMH birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasındaki çatışmalar yaklaşık üç haftadır sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hafter hava saldırısı Libya Trablus UMH

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