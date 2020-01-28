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Libya'da Hafter milisleri okulu hedef aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 15:26 | Son Güncelleme

Hafter milislerinin Trablus'un güneyindeki Hadba bölgesinde bulunan bir okulun arka bahçesini hedef aldığı saldırıda ölü ve yaralılar var

TRABLUS (AA) - Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, başkent Trablus'un güneyinde bir okula düzenlediği saldırıda ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.

Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçlerden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hafter milislerinin Trablus'un merkezine yaklaşık 10 kilometre mesafede bulunan başkentin güneyindeki Hadba bölgesine hedef gözetmeksizin düzenlediği saldırılar sırasında bir okulun bahçesi vuruldu.

Saldırıda ölü ve yaralıların olduğu ifade ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Halife Hafter Libya Okul saldırı

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