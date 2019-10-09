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Libya'da Hafter'e bağlı 35 paralı askerin öldürüldüğü iddia edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 05:33 | Son Güncelleme

Fransız Le Point dergisi, geçen ay Trablus yakınlarındaki bir hava saldırısında 35 Rus paralı askerin öldüğünü açıkladı

TRABLUS (AA) - Libya'nın başkenti Trablus yakınlarında geçen ay gerçekleşen bir hava saldırısında, ülkenin doğusundaki güçlerin lideri Halife Hafter'e destek veren 35 Rus paralı askerin öldüğü iddia edildi.

Fransız Le Point Dergisi, eylül ayında bir hava saldırısında aralarında bir komutanın da bulunduğu 35 Rus paralı askerin öldüğünü duyurdu ancak bu saldırıyı kimin gerçekleştirdiğine dair bir bilgi vermedi.

Dergi, söz konusu paralı askerlerin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın bir kişinin kurduğu Wagner Grubu'na bağlı olduklarını öne sürdü.

Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Burkan el-Gadab Operasyonu'nun 27 Eylül'de yaptığı açıklamada, Hafter güçlerine bağlı 8 paralı askerin öldürüldüğü duyurulmuştu.

UMH İçişleri Bakanı Fethi Başağa ise 24 Eylül'de yaptığı açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Hafter'e Rus şirketi ve Sudan'daki Cancavid milislerinden oluşan paralı askerlerle destek verdiğini bildirmişti.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Halife Hafter Libya Paralı Asker

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