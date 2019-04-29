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Libya'da sivil kayıplar alarm veriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 15:19 | Son Güncelleme

Dünya Sağlık Örgütü, çatışmaların sürdüğü Trablus'ta ölü ve yaralı sayısının 2 bine yaklaştığını duyurdu

CENEVRE (AA) - BAYRAM ALTUĞ - Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Libya'nın başkenti Trablus'taki çatışmalarda son 24 günde 22'si sivil 345 kişinin öldüğünü, bin 652 kişinin yaralandığını bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası toplumun tüm uyarılarına rağmen Trablus'taki çatışma bölgelerinden sivillerin yaşadığı bölgelere gelişigüzel roket saldırıları devam ediyor.

DSÖ Sözcüsü Tarık Jasareviç, Trablus ve çevresinde her geçen gün ağırlaşan bilançoya ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Yakın zamanda Trablus'a cerrah ekibi takviyesinde bulunduklarını aktaran Jasareviç, "Şimdi 3 hastanede yaralıları kabul eden çalışma ekiplerimiz var. Cerrahi ekiplerimiz son 3 haftada 140 büyük çaplı, 100'den fazla da küçük ameliyat gerçekleştirdi." ifadesini kullandı.

Jasareviç, Trablus çevresinde çatışmaların patlak verdiği 4 Nisan'dan bu yana 22'si sivil 345 kişinin hayatını kaybettiğini, 74'ü sivil bin 652 kişinin yaralandığını aktardı. Böylelikle son 24 günde bölgedeki zayiat sayısı sivillerle birlikte bin 997'ye ulaştı.

- 40 bin sivil yerinden edildi

Trablus'taki çatışmalardan etkilenen tahmini 40 bin sivilin ise yerinden edildiğini belirten Jasareviç, sivillerin yerleştiği kamplardaki ihtiyaçları belirlediklerini söyledi.

Jasareviç, bölgedeki tüm sivillerin ihtiyaçları doğrultusunda sağlık kuruluşlarına yeteri kadar sağlık malzemesi tedarik ettiklerini kaydetti.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric de Trablus ve çevresinde devam eden çatışmalar nedeniyle insani durumun kötüye gittiği uyarısında bulunmuştu.

- "Burkan el-Gadab" operasyonu

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.

Meşruiyet krizinin 2011'den bu yana sürdüğü Libya'da, uluslararası tanınırlığa sahip UMH birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasındaki çatışmalar üç haftadır sürüyor.

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DSÖ DSÖ Sözcüsü Tarık Jasareviç Libya Trablus

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