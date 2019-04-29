Libya'da sivil kayıplar alarm veriyor

CENEVRE (AA) - BAYRAM ALTUĞ - Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Libya'nın başkenti Trablus'taki çatışmalarda son 24 günde 22'si sivil 345 kişinin öldüğünü, bin 652 kişinin yaralandığını bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası toplumun tüm uyarılarına rağmen Trablus'taki çatışma bölgelerinden sivillerin yaşadığı bölgelere gelişigüzel roket saldırıları devam ediyor.

DSÖ Sözcüsü Tarık Jasareviç, Trablus ve çevresinde her geçen gün ağırlaşan bilançoya ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Yakın zamanda Trablus'a cerrah ekibi takviyesinde bulunduklarını aktaran Jasareviç, "Şimdi 3 hastanede yaralıları kabul eden çalışma ekiplerimiz var. Cerrahi ekiplerimiz son 3 haftada 140 büyük çaplı, 100'den fazla da küçük ameliyat gerçekleştirdi." ifadesini kullandı.

Jasareviç, Trablus çevresinde çatışmaların patlak verdiği 4 Nisan'dan bu yana 22'si sivil 345 kişinin hayatını kaybettiğini, 74'ü sivil bin 652 kişinin yaralandığını aktardı. Böylelikle son 24 günde bölgedeki zayiat sayısı sivillerle birlikte bin 997'ye ulaştı.