Libya'da siyasi çözüm arayışları

TRABLUS (AA) - Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, görüşünü güç kullanarak zorla kabule mecbur bırakan biriyle görüşmeye oturmayacağını belirtti.

Konseyin sosyal paylaşım sitesine göre, BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame ile biraraya gelen Mişri, Hafter'i işaret ederek kendini saldırganlığa adayan ve görüşünü zorla kabul ettirmeye çalışan hiçbir tarafla anlaşma masasına oturmayacağını söyledi.

Görüşmede Selame'nin ülkenin doğusuna düzenlediği gezinin sonuçlarıyla ilgili bilgilendirme yaptığı kaydedildi.

Mişri'nin BM'den Trablus'a yönelik düzenlenen saldırıya ilişkin gerçekleri açığa çıkartması talebinde bulunduğu aktarıldı.

Libya krizi için askeri çözümün söz konusu olmadığı konusunda hemfikir olunduğu belirtilen görüşmede ayrıca en kısa süre içinde siyasi çözümün bulunması ve siyasi çalışmalara dönülmesinin zorunlu olduğu konusunda mutabık kalındığı vurgulandı.

