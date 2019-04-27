Libya'da UMH, Hafter güçlerini zayıf noktasından hedef alıyor

TRABLUS (AA) - MUSTAFA DALA - Libya'nın General Halife Hafter'e bağlı güçlerin binlerce kilometre öteden Trablus'a intikali, uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) güçlerinin engeline takılıyor. Hafter'in 4 Nisan'da Trablus'a yönelik başlattığı saldırıya katılan güçler, UMH'ye bağlı birliklerin ikmal yollarına yönelik operasyonları nedeniyle ilerlemekte zorlanıyor. UMH birlikleri, Hafter'in (Trablus'un bin kilometre doğusundaki) Bingazi'den ve (ülkenin ortasında bulunan) Cufra Hava Üssü'nden Trablus'a zırlı araçlarla silah, savaşçı ve cephane naklettiği destek ve ikmal yollarına operasyonlar düzenleyerek saldırının başarıya ulaşmasını engellemeye çalışıyor. Uzun süren bir çöl yolculuğunun ardından kamyonlarla Trablus'un yaklaşık yüz kilometre güneyinde bulunan Giryan kentine ulaşan Hafter güçleri, buradaan çatışmanın odağında bulunan başkentin Kasr bin Gaşir bölgesine yönlendiriliyor. Kasr bin Gaşir'den Trablus yakınlarındaki birçok çatışma bölgesine geçen güçler, eski havalimanı olan Trablus Uluslararası Havalimanı'na, Hıllet el-Furcan, Ayn Zara ve Vadi er-Rabi bölgelerindeki sıcak çatışma alanlarına destek unsuru olarak gönderiliyor. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER 'Eşimin eteğini de öperim, ayağını da öperim... Bundan kime ne!' Boz ayı yavrusunu evinde besliyor İzmir’de ekmeğe zam geldi, pide fiyatları belirlendi

UMH ise Ayn Zara'dan Vadi er-Rabi'ye uzanan hat arasında kontrolü ele geçirdiğini, Giryan kentine yakın El-Hira bölgesinde de denetimi sağlayarak Hafter güçlerinin ana ikmal hattını kestiklerini ve bu güçlerin Giryan'ın eteklerine doğru gerilediğini açıklamıştı. - UMH'nin stratejisi Trablus'un elli kilometre güneyinde bulunan Suk es-Sebt ve Es-Sebia bölgelerinin büyük oranda kontrolünü ele geçiren UMH güçleri, Sebia köprüsünün ateş hatlarının içinde olduğunu açıkladı. Bu durum, Giryan ile Terhune kentleri arasındaki ikmal hattının kesildiği anlamına gelirken, bu iki kentin Trablus'a en yakın askeri üssü barındırması doğu ve batıda konuşlanan güçlerin ikmali için büyük bir önem arz ediyor. Trablus'a saldırların başladığı 4 Nisan tarihinden bu yana UMH, Hafter güçlerinin merkezlerini, cephanelerini ve ikmal noktalarını uçaklarla bombalıyor. UMH birlikleri, Hafter güçlerinin yoğunlaştığı ülkenin merkezi noktasındaki Cufra'yı, Cufra ve Giryan arasında yer alan Şuvirif bölgesini, Giryan'ın güneyindeki Mizda ve Trablus'un güneyindeki Suk el-Hamis şehirlerini hedef alıyor.

- Hafter güçleri sıkıntıda Öte yandan, Hafter güçleri bölgedeki sivilleri silah sevkiyatında kullanarak, UMH güçlerinin kontrol noktalarından silahların geçişini sağlıyor. UMH, Hafter güçlerine ait mühimmat dolu bir kamyonunun, Trablus'un 2 yüz kilometre doğusundaki Mistrata'nın güney doğusunda yer alan Bevvabetu's Saddada'da ele geçirildiğini açıkladı. Çatışmaların yaşandığı Ayn Zara ve Vadi er-Rabi bölgelerinde tarım alanları ve araziler bu grupların ihtiyaçları doğrultusunda kullanılıyor. Hafter güçlerinin araçlarının yakıt sıkıntısı yaşamasının, bu kuvvetlerin ilerleyişi sırasında sıkıntılar yaşadığını ve savaşma kabiliyetlerinin azaldığını, UMH birliklerinin birçok cephede kontrolü sağladığını gösteriyor. Tarhuna ve Garyan bölgelerinde, Hafter güçlerinin karşı karşıya kaldığı yakıt sıkıntısı, bölge halkını da etkiliyor. Hafter güçlerinin şehri kontrol etmelerinin ardından baş gösteren kriz, halkın hoşnutsuzluğunu ve tepkisini çekiyor, halkın yakıtı depolaması ve yağmalaması yaygınlaşıyor.