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Libya'da UMH, Hafter güçlerinin ikmal yollarını kesiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 01:11 | Son Güncelleme

Libya'da UMH, Hafter güçlerinin ikmal yollarını kesiyor

TRABLUS (AA) - Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı birlikler, başkent Trablus'un güneyinde, General Halife Hafter güçlerinin ikmal yollarının yakınındaki bazı bölgeleri ele geçirdi.

UMH birlikleri tarafından yapılan yazılı açıklamada, General Hafter güçleriyle şiddetli çatışmaların yaşandığı Uluslararası Trablus Havalimanı'nın birkaç kilometre güneyindeki Es-Sebia ve Suk es-Sebt bölgelerinin büyük kısmında kontrolün sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, bu bölgelerin, Hafter güçlerinin, Giryan ve Terhune kentleri ile Kasr bin Gaşir ve Es-Sebia bölgeleri arasındaki ikmal yollarını tehdit ettiği kaydedildi.

Es-Sebia bölgesi, Giryan ile Terhune kentleri arasındaki ikmal hattı üzerinde bulunuyor. Buradan Hafter güçlerinin mevzilendiği Kasr bin Gaşir bölgesine oradan da eski havalimanı, Hılle el-Furcan, Vadi er-Rebi Ayn Zara ile başkentin güney banliyölerindeki savaş noktalarına geçişler yapılıyor.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.

Meşruiyet krizinin 2011 yılından bu yana sürdüğü Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip UMH birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasındaki çatışmalar yaklaşık üç haftadır sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hafter Libya Trablus UMH

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