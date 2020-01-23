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Libya'daki Hafter milisleri başkent çevresinde ateşkesi ihlal etmeyi sürdürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 20:56 | Son Güncelleme

Libya'daki Hafter milisleri başkent çevresinde ateşkesi ihlal etmeyi sürdürüyor

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler, Berlin Konferansı'ndaki çağrılara rağmen başkent Trablus'un güneyindeki farklı cephelerde düzenledikleri saldırılarla ateşkese yönelik ihlallerine devam ediyor.

Berlin Konferansı'nda Libyalı tarafların "sahadaki ateşkese bağlı kalacağı" vaadinde bulunmasına rağmen Trablus'ta yine gün boyunca patlama sesleri duyuldu.

Uluslararası meşruiyete sahip Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçlerin yürüttüğü Burkan el-Gadab Operasyonu Sözcüsü Abdulmalik el-Medeni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hafter milislerinin başkentin güneyindeki Hallatat cephesinde sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun saldırı düzenleyerek ateşkesi ihlal ettiklerini ancak durumu kontrol altına aldıklarını söyledi.

Hafter milislerinin Trablus'un güneyindeki Remle bölgesinde bulunan havalimanı köprüsü mevkisinde "toparlanmaya ve ilerlemeye çalıştıklarını" ifade eden Medeni, ancak bu hamlelere izin vermedikleri ve söz konusu milislerin UMH güçlerince püskürtüldüğü bilgisini paylaştı.

Medeni ayrıca Hafter milislerinin havan ve top atışını etkisiz hale getirmek için ara ara çatışmalar yaşandığını aktardı.

Libya'daki taraflar ve uluslararası toplum 19 Ocak Pazar günü Almanya'nın başkenti Berlin'de toplandığı sırada da Hafter'e bağlı milisler, Trablus'un güneyindeki Hallatat bölgesinde düzenledikleri havan atışıyla ateşkesi ihlal etmişti. Hafter milislerinin havan saldırısında petrol tankerleri isabet almış ve yangın çıkmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Ateşkes Halife Hafter ihlal Libya

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