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  4. Libya'daki Hafter milisleri Berlin Konferansı'nın ardından ateşkes ihlallerini sürdürüyor

Libya'daki Hafter milisleri Berlin Konferansı'nın ardından ateşkes ihlallerini sürdürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 14:47 | Son Güncelleme

Libya'daki Hafter milisleri Berlin Konferansı'nın ardından ateşkes ihlallerini sürdürüyor

TRABLUS (AA) - Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler, Berlin Konferansı'nın ardından başkent Trablus'un güneyindeki farklı cephelerde gerçekleştirdikleri havan atışlarıyla ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor.

Libyalı tarafların 19 Ocak'ta Berlin Konferansı'nda sahadaki ateşkese bağlı kalınacağı vaadinde bulunmalarına rağmen, Trablus'ta yine patlama sesleri duyuldu.

Uluslararası meşruiyete sahip Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçlerin yürüttüğü Burkan el-Gadab Operasyonu Sözcüsü Abdulmalik el-Medeni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hafter milislerinin Trablus'un güneyindeki cephelerde rastgele attıkları havanlarla ateşkesi ihlal ettiğini söyledi.

Libya'daki taraflar ve uluslararası toplum, 19 Ocak'ta Pazar günü Almanya'nın başkenti Berlin'de bir araya geldiği saatlerde de Hafter'e bağlı milisler, Hallatat bölgesinde gerçekleştirdiği havan atışıyla ateşkesi ihlal etmişti. Hafter milislerinin havan saldırısında petrol tankerlerinin isabet alması sonucu yangın çıkmıştı.

Hafter milisleri Berlin Konferansı'nın sonuç bildirgesinin hemen ardından ve dün de başkentin güneyindeki bölgeler ile Selahaddin bölgesine havan saldırısı düzenleyerek ateşkesi ihlal etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
19 Ocak 2020 Berlin Konferansı darbeci General lideri Halife Hafter Libya

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