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Libya’daki muhalif Haftar grubu Türkiye’ye tehdit savurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 29.06.2019 15:45 | Son Güncelleme

Trablus yakınındaki stratejik bir kasabanın BM’nin desteklediği meşru hükumet tarafından geri almasında Turkiye’nin yardımının etkili olduğunu ileri süren kendisini Milli Libya Ordusu olarak ilan eden muhalif Haftar güçleri dün Türkiye’nin Libya karasularındaki gemilere saldırmakla tehdit etti.Libya’nın doğu ve güney kısmını elinde bulunduran Emekli General Halife Haftar’ın Milli Ordu İsmini verdiği kuvvetlerle meşru hükumete karşı savaşıyor.Haftar’ın Milli Ordu Sözcüsü Ahmed al-Mosmari, son haftalarda Trablus savaşı sırasında Libya topraklarının gayri meşru Türk saldırısı altına girdiğini ileri sürerek, Libya Milli Ordusu’na Libya sularındaki Türk gemileri ve Libya’da çalışan firmaların stratejik noktaların meşru hedef olduğunu ve saldırı emrini verdiğini söyledi.

Trablus yakınındaki stratejik bir kasabanın BM’nin desteklediği meşru hükumet tarafından geri almasında Turkiye’nin yardımının etkili olduğunu ileri süren kendisini Milli Libya Ordusu olarak ilan eden muhalif Haftar güçleri dün Türkiye’nin Libya karasularındaki gemilere saldırmakla tehdit etti.
Libya’nın doğu ve güney kısmını elinde bulunduran Emekli General Halife Haftar’ın Milli Ordu İsmini verdiği kuvvetlerle meşru hükumete karşı savaşıyor.
Haftar’ın Milli Ordu Sözcüsü Ahmed al-Mosmari, son haftalarda Trablus savaşı sırasında Libya topraklarının gayri meşru Türk saldırısı altına girdiğini ileri sürerek, Libya Milli Ordusu’na Libya sularındaki Türk gemileri ve Libya’da çalışan firmaların stratejik noktaların meşru hedef olduğunu ve saldırı emrini verdiğini söyledi. Ahmed al Mosmora, Libya’daki Türk vatandaşlarının tutuklanacağını da söyledi
Birleşmiş Milletler tarafından desteklenen Libya hükumet kuvvetleri Başkent Trablus’un 100 km yakınlarındaki Garyan kasabasını Haftar taraftarlarından geri almıştı.
Ahmed al - Mosmari, Türkiye’ye ve Türkiye’den yapılan uçuşların askıya alındığını ve Libya’daki Türk vatandaşlarının tutuklanacağını söyledi.

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