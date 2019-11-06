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Libya'daki UMH: Hafter güçlerinin saldırısında 2 polis öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 12:21 | Son Güncelleme

Libya'daki UMH: Hafter güçlerinin saldırısında 2 polis öldü

TRABLUS (AA) - Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Halife Hafter güçlerine ait savaş uçaklarının başkent Trablus'ta düzenlediği saldırıda 2 polisin öldüğünü duyurdu.

UMH İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Hafter güçlerine ait uçakların, Trablus'un güneyindeki Ayn Zara bölgesinde bulunan UMH'ye bağlı Acil Müdahale Gücü karargahını hedef aldığı belirtildi.

Saldırı sonucu 2 polisin öldüğü, 4'ünün yaralandığı bilgisi verilen açıklamada, "Bu saldırılar ilk değil. Siviller ve vatandaşların güvenliğini sağlamaktan başka bir şey yapmayan polisler saldırıların kurbanı oluyor." ifadeleri kullanıldı.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de Burkan el-Gadab adıyla karşı operasyon başlatmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Hafter Libya Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Trablus

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