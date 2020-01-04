HABER
  4. Libya'dan "artık BM misyonuna bel bağlamıyoruz" açıklaması

Libya'dan "artık BM misyonuna bel bağlamıyoruz" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2020 01:57 | Son Güncelleme

Libya'dan "artık BM misyonuna bel bağlamıyoruz" açıklaması

TRABLUS (AA) - Libya Ulaştırma Bakan Yardımcısı Hişam Ebu Şekivat, uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH), darbeci General Halife Hafter'e bağlı güçlerin sivil hedeflere saldırılarıyla ilgili herhangi bir tavır sergilemediği için, artık Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonuna güvenmediğini söyledi.

Libya'da özel televizyon kanalı Ahrar'a açıklamalarda bulunan Şevikat, UMH'nin Hafter'in Trablus'taki Uluslararası Mitika Havalimanı'na düzenlediği saldırının BM misyonuna ayrıntılarıyla aktarıldığını, ancak hiçbir şekilde harekete geçmediklerini dile getirdi.

Şevikat, BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame'nin başında bulunduğu BM Destek Misyonuna güven duymadıklarını belirterek, "Artık BM misyonuna bel bağlamıyoruz." ifadesini kullandı.

Bu arada, Burkan el-Gadab Operasyonu Basın Sözcüsü Mustafa Mecii de AA muhabirine yaptığı açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait bir İHA'nın Trablus'un güneyinde Sevvani bölgesindeki 7 Nisan Askeri Kampı'na saldırı düzenlediğini bildirdi. Saldırıda maddi hasar meydana geldiğini belirten Mecii, can kaybı yaşanmadığını kaydetti.

Ayrıca, 20 Grad füzesiyle Mitika Havalimanı'na düzenlenen saldırı ise hava trafiğinin durmasına neden oldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERŞöhretini paraya çevirdi!Şöhretini paraya çevirdi!
Hafif ticari araç karlı yolda şarampole devrildiHafif ticari araç karlı yolda şarampole devrildi
ABD'den Süleymani'nin öldürülmesi sonrası peş peşe telefonlar! ABD'den Süleymani'nin öldürülmesi sonrası peş peşe telefonlar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Trablus

En Çok Okunan Haberler

Pentagon'dan Ortadoğu'ya asker sevkiyatı açıklaması

Pentagon'dan Ortadoğu'ya asker sevkiyatı açıklaması

İran'dan ABD'ye tehdit: Sert bir intikam alınacak

İran'dan ABD'ye tehdit: Sert bir intikam alınacak

Görüntülendiğini anlayınca çıkarıp attı!

Görüntülendiğini anlayınca çıkarıp attı!

'Penis' tepkisi! 'Ödü koptu milletin'

'Penis' tepkisi! 'Ödü koptu milletin'

Kızını taciz eden kişiyi çekiçle öldürmüştü! Cezası belli oldu

Kızını taciz eden kişiyi çekiçle öldürmüştü! Cezası belli oldu

Dolmabahçe'de güvenlik zirvesi!

Dolmabahçe'de güvenlik zirvesi!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İstanbul Boğazı’nda korkunç olay

İstanbul Boğazı’nda korkunç olay

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Büyük ikramiye talihlileri ikramiyelerini aldılar

Büyük ikramiye talihlileri ikramiyelerini aldılar

Avukat cübbesiyle erotik poz Adana'yı karıştırdı!

Avukat cübbesiyle erotik poz Adana'yı karıştırdı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pompeo'nun Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin telefon diplomasisi sürüyor

ABD'den Süleymani'nin öldürülmesi sonrası peş peşe telefonlar!

Bolu'da zincirleme kaza: Yaralılar var!

Bolu'da zincirleme kaza: Yaralılar var!

İstanbul'da silah sesleri! Kaldırımda yürürken kurşunların hedefi oldu!

Kaldırımda yürürken kurşunların hedefi oldu!

Erzincan’da yolcu otobüsü devrildi: 16 yaralı

Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Bingöl’de seyir halindeki araç alev topuna döndü!

Seyir halindeki araç alev topuna döndü!

Haberi alan ekipler harekete geçti! DEAŞ'lı terörist Konya'da yakalandı!

DEAŞ'lı terörist Konya'da yakalandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.